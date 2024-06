Frattesi-Inter, aria d’addio? Una società spinge per averlo

Frattesi, in questi ultimi giorni, è uno dei giocatori più chiacchierati per quanto riguarda il mercato. Nelle scorse ore, in viale della Liberazione, c’è stato un incontro in sede tra l’agente del ragazzo, Beppe Riso, ed il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio. Non si è parlato di mercato, come ammesso dallo stesso procuratore, ma di altri fattori. Intanto, per Frattesi, c’è già una richiesta di mercato da parte di una squadra che lo rivorrebbe con sè la prossima stagione.

Frattesi-Inter, chieste rassicurazioni alla società

Frattesi, nell’incontro tra il suo agente e Piero Ausilio, ha voluto delle rassicurazioni in merito al suo impiego in campo. Il ragazzo, infatti, non è rimasto molto contento dello scarso minutaggio avuto nella scorsa stagione e lo avrebbe fatto presente. Con l’arrivo di un giocatore importante come Piotr Zielinski, lo spazio per lui potrebbe essere ancora più ridotto visto che sarebbe solamente l’alter ego di Barella. La dirigenza ha voluto rassicurare tutti, ricordando i tanti impegni che ci saranno nella prossima stagione e della volontà di concentrarsi non solo su un obiettivo, ma su tutte le competizioni. Infatti, i nerazzurri, vogliono provare a fare bene anche in Europa ed evitare di uscire subito agli ottavi come accaduto contro l’Atletico Madrid. Intanto, una società spinge per avere Frattesi.

Frattesi ha una società che lo segue: per il tecnico è lui il preferito come obiettivo a centrocampo

Frattesi ha, comunque, degli interessi che arrivano sia dalla Premier League che dal campionato di Serie A. E la squadra che farebbe carte false per averlo con sè nella prossima stagione è la Roma di Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso ha rimarcato come un giocatore come il centrocampista nerazzurro possa essere importantissimo per la sua squadra, visto che ha quelle caratteristiche da giocatore box to box che piacciono tanto. Ma l’Inter non ha intenzione di privarsi del nazionale italiano e spara alto. La richiesta è di 45 milioni di euro. Una cifra che la Roma non può permettersi di spendere e che equivale a ritenere il giocatore incedibile per l’Inter.