Martinez, accordo Inter-Genoa: 2 opzioni sul tavolo per i liguri

Martinez sarà un giocatore dell’Inter. O almeno questa sembra essere la via che ha preso la trattativa tra la società nerazzurra ed il Genoa. Un portiere che l’anno scorso ha fatto benissimo con la maglia dei liguri e su cui l’Inter si è fiondata subito, vista l’impossibilità di arrivare al brasiliano Bento. L’accordo potrebbe concretizzarsi nel fine settimana. Il Genoa deve scegliere tra due opzioni sul tavolo per poter mettere nero su bianco ogni tipo di accordo.

Martinez, l’affare si farà: ecco cosa manca per concludere la trattativa tra le due società

Martinez, quindi, sarà un nuovo giocatore nerazzurro. Su questo non sembrano esserci dubbi. Ma cosa manca per concludere l’affare tra le parti? Secondo quanto riportato da Repubblica, le due parti si sono sostanzialmente accordate sul valore dell’operazione che dovrebbe essere, complessivamente, da 15 milioni di euro. A questo punto bisogna vedere se il Genoa riuscirà a convincere Oristanio ad accettare la destinazione, oppure se la trattativa verrà finalizzata solamente con una parte cash. Infatti, l’ex trequartista del Cagliari ha tante offerte sul tavolo, come ammesso dal suo stesso agente, Beppe Riso. Il Venezia potrebbe essere una destinazione gradita, ma sono in corso valutazioni in questo senso. L’opzione Satriano, invece, non è gradita dal Genoa.

Martinez all’Inter: ecco cos’ha convinto i nerazzurri a puntare sul portiere spagnolo

Martinez sembra destinato a vestire il nerazzurro. La società di viale della Liberazione ha ben in mente il percorso per il giocatore. Nella prossima stagione ci sarà una sorta di apprendistato alle spalle di Sommer, anche se lo spagnolo non sarà un semplice secondo, ma si giocherà le proprie carte. Nella stagione successiva, dovrebbe toccare a lui essere il titolare in modo da poter raccogliere l’eredità dello svizzero all’ultimo anno di contratto. Un portiere, Martinez, apprezzato sia per il modo di stare tra i pali che, soprattutto, per la capacità e l’abilità di giocare con i piedi. Un fondamentale su cui Inzaghi conta molto, per far aprire le difese avversarie e poter giocare in verticali a partire da dietro. Martinez-Inter, una trattativa destinata a concludersi. L’Inter ha il suo nuovo portiere.