Mkhitaryan insostituibile: ma l’Inter guarda già al futuro

Mkhitaryan è, in assoluto, il giocatore insostituibile per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, se non strettamente necessario, punta sempre sull’armeno. Un giocatore che garantisce sia equilibrio in campo, che ritmo. E la sua intelligenza tattica è fondamentale per la squadra sia in fase difensiva che in quella offensiva. Nella prossima stagione, per l’ex Roma, un aspetto cambierà. E potrebbe portare giovamento anche alle sue prestazioni.

Mkhitaryan elemento irrinunciabile: Inzaghi lo schiera sempre e la società ha accontentato il tecnico

Mkhitaryan, seppur in età avanzata, è un elemento imprescindibile per la squadra di Simone Inzaghi. Nessuno come lui, nella rosa nerazzurra, riesce a garantire efficienza ed efficacia in campo. Nella passata stagione, il tecnico nerazzurro, non toglieva l’armeno praticamente mai dal campo, sintomo di grande fiducia in lui. E la società lo ha accontentato offrendo al giocatore il rinnovo, poi formalizzato, fino al 2026. L’anno prossimo sarà una stagione importantissima per l’Inter che avrà tantissimi impegni e dovrà far fronte ad un grandissimo dispendio di energie, specie dopo un anno in cui si gioca l’Europeo. Proprio per questo, in vista della prossima stagione, un aspetto potrebbe cambiare per Mkhitaryan.

Mkhitaryan fondamentale, ma bisogna dare uno sguardo al futuro: la società ha dato l’indicazione con il mercato

Mkhitaryan rimane un fulcro per l’Inter. Ma vista l’età avanzata del centrocampista, bisogna anche guardare al futuro. Con ogni probabilità, quello formalizzato da poco, è stato l’ultimo contratto importante dell’armeno. La società, infatti, guarda avanti e lo ha anche dimostrato con il colpo Piotr Zielinski a parametro zero dal Napoli. Un giocatore che presidia la stessa mattonella di campo dell’armeno, anche se con caratteristiche leggermente differenti. Mkhitaryan sicuramente non giocherà la maggior parte delle partite come nella scorsa stagione. E dovrà essere in grado di far integrare al meglio il centrocampista polacco che, pian piano, prenderà il suo posto nel ruolo di mezz’ala sinistra per i nerazzurri.