Alex Perez, messaggio all’Inter: senza accordo col Betis…

Alex Perez è uno dei giocatori che, in questi giorni, sembra essere in orbita nerazzurra per quanto riguarda la difesa. Il ragazzo ha manifestato più volte di voler andare via dal Betis Siviglia e questa dovrebbe essere l’estate giusta. Il classe 2006 ha molta voglia di provare una nuova esperienza a livello professionale ed è per questo che spinge per andare in nerazzurro. Alex Perez ha mandato un messaggio ai dirigenti nerazzurri, anche se le parti non dovessero trovare un accordo.

Alex Perez vede solo l’Inter: il difensore chiaro con tutti. Adesso tocca alle società

Alex Perez è stato molto chiaro sia con l’Inter che con il Betis Siviglia. Il difensore non ha intenzione di rimanere in Spagna e il forte interesse dell’Inter potrebbe davvero far sì che ci possa essere il trasferimento. Il giocatore ha il contratto in scadenza con la squadra spagnolo al 30 giugno del 2025. Quindi, questa estate, potrebbe essere l’ultima buona per poter monetizzare. Il giocatore vuole solo l’Inter e lo ha ribadito. La società nerazzurra non vuole spendere adesso dei soldi, ma è disposta a offrire un prestito con diritto di riscatto a 2-3 milioni. Il Betis, ovviamente, dovrebbe offrire un rinnovo strategico affinchè questa operazione possa andare in porta con la possibilità di poter ricavare qualcosa.

Alex Perez ha fatto una promessa: sarà nerazzurro. E se le società non troveranno l’accordo, è disposto a fare una cosa

Alex Perez si è promesso al nerazzurro. Il difensore classe 2006 vuole solo l’Inter e, come detto, lo ha manifestato più volte. Addirittura, secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il ragazzo sarebbe anche disposto a fare una mossa. Se le due società non dovessero trovare un accordo per il trasferimento a Milano, lui sarebbe anche disposto a rimanere un altro anno a Siviglia e andare in scadenza in modo tale da potersi accasare al nerazzurro gratis. Una mossa che, ovviamente, danneggerebbe il Betis che vuole evitare questa problematica. La trattativa sembra poter procedere in maniera spedita. Alex Perez vede l’Inter.