Bastoni big! Tra i migliori nel suo ruolo, ora il salto europeo

Bastoni, nella passata stagione, è stato uno dei difensori migliori del campionato. Cresciuto tantissimo con Antonio Conte, che lo ha definitivamente lanciato nel calcio ad altissimi livelli, il classe 1999 si è consacrato durante la gestione Inzaghi, evolvendo nella maniera di interpretare il proprio ruolo. Il difensore, adesso che in Italia è diventato un grande interprete, cerca la definitiva consacrazione anche in campo europeo.

Bastoni emblema della gestione Inzaghi: il ragazzo ha evoluto sè stesso come difensore

Bastoni, da quando è all’Inter, si è via via preso sempre più spazio fino a diventare un difensore moderno. Nel calcio attuale, sono sempre più importanti le caratteristiche che possiede Bastoni. E Inzaghi, in questo, è stato decisivo. Con Antonio Conte, l’ex Atalanta, è cresciuto tantissimo in fase di marcatura e di esperienza, giocando più da difensore puro, più bloccato. Con Inzaghi, non solo ha migliorato i suoi fondamentali, ma è diventato moderno nell’interpretazione del ruolo. Un giocatore che sa essere anche mezz’ala, esterno e trequartista. Nel campionato italiano, Bastoni, è diventato un fattore, riuscendo a non dare punti di riferimento. Ora, l’obiettivo, è un altro.

Bastoni fuoriclasse in Serie A: adesso il difensore vuole la crescita anche in campo europeo

Bastoni è sicuramente uno dei difensori più forti del nostro campionato. Ma il ragazzo ex Parma non si accontenta e punta già al prossimo obiettivo. L’Europa è il sogno di tutti i nerazzurri, dalla dirigenza ai giocatori. Per questo, in viale della Liberazione, si sta provando a costruire una rosa che possa essere all’altezza in tutte le competizioni. E Bastoni vuole essere all’altezza. Il difensore ha accumulato sì grande esperienza europea. Ma c’è bisogno ancora di un piccolo step per rientrare nella categoria dei più grandi. Per questo fare bene in Europa è fondamentale per confrontarsi con i più grandi giocatori e poter crescere ulteriormente. Inzaghi lo sa e vuole sfruttare al massimo il potenziale.