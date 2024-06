Calhanoglu-Bayern, Inter infastidita: ecco cos’ha fatto il turco

Calhanoglu apre al Bayern Monaco. Il centrocampista turco, che è stato votato come il migliore nel ruolo nella scorsa Serie A, potrebbe partire durante questa sessione. Quella che sembrava solo una suggestione di mercato estiva, pian piano, si sta trasformando in una trattativa reale. Il giocatore ha aperto alla possibilità bavarese e l’Inter è rimasta molto infastidita da una cosa che il giocatore avrebbe fatto per poter avere il via libera alla cessione.

Calha-Bayern Monaco, pista calda: il turco apre, ma ha fatto una cosa che ha irritato i dirigenti

Calhanoglu potrebbe davvero lasciare Milano nella prossima stagione. L’ipotesi che sarebbe sembrata fantasiosa nelle scorse ore, adesso prende sempre più quota. Il giocatore, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport di oggi, non sarebbe dispiaciuto all’ipotesi di provare una nuova esperienza. E proprio per questo avrebbe fatto un gesto non particolarmente apprezzato in viale della Liberazione. Infatti, l’ex Milan, parlerebbe con la società bavarese già dallo scorso maggio, quando, invece, pubblicamente, ha sempre manifestato il suo legame alla maglia nerazzurra e a tutto l’ambiente. Marotta e Ausilio sono rimasti molto scottati, ma a questo punto sono disposti a lasciare andare il turco fissando il prezzo.

Calhanoglu può davvero andare via dall’Inter: Marotta e Ausilio fissano il prezzo per lui

Calhanoglu, dunque, sembra voler andare via dall’Inter. La trattativa e l’interesse del Bayern Monaco è reale e per questo l’Inter vuole cautelarsi. La società nerazzurra, per lui, chiederebbe una cifra monstre di circa 70 milioni di euro. A livello economico, sarebbe un’operazione molto vantaggiosa, visto che il turco è arrivato a parametro zero. La difficoltà, semmai, sarebbe quella di trovare un giocatore che possa avere un rendimento alto come quello avuto dallo stesso Calhanoglu. Vedremo come finirà questa trattativa. Di sicuro, a breve, si potrebbe entrare nella fase calda della questione.