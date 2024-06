Darmian tuttofare: Inzaghi lo vuole nel doppio ruolo

Darmian è uno di quei giocatore che, in silenzio, dopo essere arrivato nella diffidenza generale, ha saputo farsi apprezzare. Un ragazzo che non ha mai detto una parola fuori posto e che ha sempre offerto prestazioni all’altezza. Adesso, Darmian, è impegnato con la nazionale all’Europeo e nella partita contro la Croazia potrebbe essere arrivato il suo turno. Intanto, Inzaghi, in vista della prossima stagione, lo vede in un doppio ruolo.

Darmian leader silenzioso: dall’arrivo a Milano tra le polemiche fino ad essere un insostituibile

Darmian è arrivato a Milano tra i mugugni della piazza nerazzurra. Un giocatore che non era ritenuto all’altezza del valore del club nerazzurro, ma che invece ha dimostrato di essere uno degli insostituibili. Decisivo nell’anno dello scudetto di Conte, con il gol al Verona che ha poi spianato la strada verso il tricolore. Non solo, utile anche ad Inzaghi che lo ha impiegato in tantissime zone di campo sia a destra che a sinistra. Con la forza del lavoro, Darmian ha spazzato via tutti i dubbi – come se ce ne fosse bisogno per un giocatore che è stato titolare del Manchester United di van Gaal. Ora, in vista della prossima stagione, Inzaghi ha ben chiaro in mente il ruolo che dovrà assumere per la squadra.

Darmian giocatore preziosissimo per Inzaghi: il tecnico lo vede in un doppio ruolo

Darmian è un giocatore molto prezioso per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, come anticipato, spesso e volentieri lo ha utilizzato in tantissimi ruoli. E in vista della prossima stagione, due sono i ruoli che l’esterno potrebbe interpretare. Il primo è quello di esterno destro in un centrocampo a cinque, come fatto nella scorsa stagione. In quel ruolo, Darmian, garantirebbe caratteristiche differenti rispetto a Dumfries o chi per lui, visto che si tratta di un giocatore meno offensivo. D’altro canto, il ruolo che forse in questa fase della carriera si addice meglio a Darmian è quello di terzo di difesa. In questo caso, in assenza di Pavard, potrebbe essere lui a prenderne il posto in quella zona di campo, anche se c’è anche Bisseck che potrebbe insidiarlo. Insomma, la fortuna di Inzaghi è avere un giocatore con questa duttilità. L’Inter non vuole fare a meno di Darmian.