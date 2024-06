Martinez in stand-by: l’Inter contatta 2 “vecchi” obiettivi

Martinez è il nome preferito per la porta nerazzurra. Ma la trattativa tra l’Inter e il Genoa sembra essere entrata in stand-by. La società ligure e la dirigenza interista proveranno a sbloccare il tutto, ma nel frattempo Marotta e Ausilio hanno già ricominciato a ricontattare due vecchi obiettivi che erano stati accantonati proprio visto che il portiere spagnolo sembrava in dirittura d’arrivo. Nelle prossime ore, si capirà di più su chi si concentrerà la società nerazzurra.

Martinez all’Inter, trattativa rallentata: due i fattori che hanno causato lo stop

Martinez rimane il profilo preferito per la porta nerazzurra. Un giocatore che era stato inquadrato come elemento perfetto dal momento che è molto bravo tra i pali e, soprattutto, eccelle nel gioco con i piedi. Ma nelle ultime ore, la trattativa ha subito uno stop. E due sono i motivi del rallentamento. Il primo, è che ancora non si è trovata la quadra a livello economico. Il Genoa valuta il proprio portiere tra i 15 e i 20 milioni di euro. I nerazzurri non vogliono andare oltre i 15. Oltre a questo, i nerazzurri vogliono inserire nell’operazione una contropartita che i liguri hanno inquadrato in Oristanio. Ma anche qui, il giovane trequartista, non ha ancora deciso se accettare o meno, visto che ha parecchie richieste di mercato, non solo in Serie A.

Si blocca l’affare: Ausilio e Marotta contattano due ‘vecchi’ obiettivi per la porta

Martinez, dunque, entro la prossima settimana verrà definito in un senso o nell’altro. Il giocatore spagnolo conoscerà a breve il suo futuro. I nerazzurri, però, si stanno cautelando riprendendo contatto con due vecchi obiettivi per la porta. Il primo è Bento dell‘Athletico Paranaense. Il club brasiliano lo valuta circa 20 milioni di euro e la concorrenza è molto alta, soprattutto per quanto riguarda la Premier League. Il secondo profilo è quello di Jorgensen del Villareal. Portiere molto giovane, visto che si tratta di un classe 2002, anche se in questo caso, il costo del cartellino, potrebbe essere ancora più elevato rispetto a quello di Bento. Insomma, tra pochi giorni si definirà il tutto. Vedremo chi sarà il prossimo portiere nerazzurro.