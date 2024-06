Zazzaroni duro con il nerazzurro: “Non è un grande difensore”

Zazzaroni analizza la Nazionale di Luciano Spalletti dopo la sconfitta contro la Spagna. Il giornalista, come tutti i tifosi dell’Italia, è rimasto deluso per la prestazione offerta dagli azzurri contro le Furie Rosse e non ha mancato di lanciare delle critiche agli uomini del ct di Certaldo. Tra i giocatore che lo stesso giornalista non ha considerato all’altezza, anche un nerazzurro contro cui sono state spese parole di critica.

Zazzaroni senza mezzi termini: “Abbiamo dipinto la Nazionale come cigni, ma solo due fenomeni”

Zazzaroni non ha nascosto la sua delusione per la sconfitta e non ha usato mezzi termini all’interno del proprio editoriale per Il Corriere dello Sport. Il giornalista ha così parlato degli azzurri: “Nella storia d’Italia ci sono nazionali che abbiamo amato tantissimo, quella dell’82 più delle altre. All’Azzurra di Luciano possiamo giusto voler bene. Anzi, dobbiamo farlo. Perché ha limiti indiscutibili, è fragile, il brutto anatroccolo della favola dei quattro titoli mondiali. E perché la colpa, in fondo, è soprattutto nostra: di chi l’ha descritta piena di cigni che cigni in realtà non sono. Anche se dovesse passare il turno, o andare addirittura oltre, resterebbe una Nazionale di A2, i cui unici valori elevati sono Donnarumma e Barella“.

Zazzaroni contro un nerazzurro: “In questo fondamentale va in difficoltà”

Zazzaroni, poi, nella sua analisi, ha continuato ha parlare di alcuni singoli. E tra quelli al centro della sua critica, c’è anche un giocatore dell’Inter, ovvero Alessandro Bastoni. Ecco le sue parole: “Voler bene a questa squadra significa trasmettere ottimismo e fiducia prima di ogni evento. […] Considerare Bastoni e Calafiori dei grandi difensori: hanno piede, sono belli da vedere, ma sull’uomo vanno sempre in difficoltà e in mezzo all’area corrono, raramente li trovi in posizione. E quando nei sedici metri sei portato a (rin)correre per difendere, rischi e spesso sbagli. Voler male a questa squadra significa sovraccaricare di responsabilità l’allenatore che, potendo lavorare poco, non può incidere come vorrebbe e potrebbe”.