Biasin dice tutto su Calha-Bayern: “Il turco vuole una cosa”

Biasin, giornalista molto vicino alle cose di casa nerazzurra, ha parlato della situazione che ruota intorno a Calhanoglu. Il centrocampista turco, infatti, avrebbe ricevuto l’interessamento del Bayern Monaco. Il club bavarese, avrebbe intenzione di fare sul serio con lui e i nerazzurri sono al corrente della situazione. Lo stesso giornalista, attraverso il suo profilo X, ha descritto come stanno le cose, secondo quelle che sono le informazioni in suo possesso.

Biasin e l’interesse del Bayern per Calhanoglu: “Il giocatore vuole questo dal club nerazzurro”

Biasin, dunque, si è espresso in merito alla situazione del giocatore turco e ha parlato della situazione, in base alle sue informazioni, sul suo profilo X. Ecco le parole di Biasin: “Tre cose sulla questione Calhanoglu: 1) Il corteggiamento del Bayern a Calhanoglu è vecchio di 3 mesi. 2) Calhanoglu ha correttamente avvisato l’Inter facendo presente che il suo desiderio è restare in nerazzurro con un prolungamento del contratto (1 anno). 3) Il Bayern ad oggi non ha ancora formulato un’offerta all’Inter. Preghiamo insieme”. Calhanoglu, dunque, stando alle parole del giornalista, ha già comunicato l’interesse datato del club bavarese. Non solo, ma sembra che per poter rimanese, il centrocampista chieda un rinnovo di contratto annuale”.

Biasin e una conferma su Calhanoglu. Intanto, il club, dovrà valutare una cosa per il turco

Biasin, come detto, ha riportato questa notizia su Calhanoglu. E dal suo tweet, emerge una notizia che lo stesso giornalista aveva riportato qualche ora fa, sulla mancata offerta del Bayern Monaco all’Inter (la notizia potrete trovarla cliccando qui). Per quanto riguarda il rinnovo, poi, bisognerà valutare un aspetto. Il club nerazzurro dovrà valutare se questo rinnovo sarà funzionale ad ottenere esclusivamente un anno in più di contratto. Oppure, bisognerà capire se questa richiesta da parte del giocatore sarà funzionale ad ottenere un ulteriore aumento di ingaggio, rispetto all’ultimo e recente, appena ricevuto. Con il rinnovo monstre di Lautaro, il rischio che tanti big vengano a bussare alla porta della dirigenza per battere cassa non è basso.