Carboni via con recompra? L’Inter valuta le opzioni, lui…

Carboni è un talento cristallino che ha avuto grandi elogi da parte di tantissimi addetti ai lavori del mondo dello sport. Dal suo ex allenatore, Palladino, fino, addirittura, al compagno di nazionale Lionel Messi, tutti sono rimasti folgorati dal talento del trequartista classe 2005. Nella passata stagione, al Monza, ha fatto vedere buone cose. Ma in casa nerazzurra si pensa alla cessione per finanziare il mercato, magari con l’inserimento di una recompra. In questo caso, però, ci sono degli aspetti da dover considerare.

Carboni diventa un tema in casa nerazzurra: il classe 2005 va ceduto o no?

Carboni è sicuramente un tema al centro dei pensieri di casa Inter. La dirigenza di viale della Liberazione si sta chiedendo se effettivamente valga la pena cedere un ragazzo che potrebbe fare delle cose davvero importanti nel mondo del calcio. Ecco perchè le riflessioni proseguono con calma per provare a prendere la decisioni migliore per il club sia in ottica presente che, soprattutto, futura. Per l’Inter Carboni è un talento cristallino. Uno dei migliori ad essere fuoriuscito dal proprio settore giovanile in questi ultimi anni. Ma la volontà di preservare tutti i big della rosa, implica delle riflessioni. Una cessione potrebbe non essere un qualcosa di così remoto. E Marotta e Ausilio stanno anche pensando di inserire una sorta di clausola di riacquisto, per tenere sotto controllo il ragazzo. Anche se, in questo caso, vanno fatte delle dovute riflessioni.

La clausola di recompra: non così facile l’inserimento. L’Inter deve scegliere cosa fare

Carboni, quindi, potrebbe essere ceduto con recompra. Ma l’inserimento della clausola di riacquisto non è affatto così semplice. Perchè i dirigente valutano il ragazzo circa 30 milioni di euro. Quindi, inserire la recompra vorrebbe dire dover pagare, successivamente, un prezzo superiore di almeno 10 milioni di euro. La squadra che lo comprerebbe, infatti, vorrebbe delle garanzie dal punto di vista economico. Ragion per cui non è così semplice che i nerazzurri possano, poi, valutare questa opzione. Altro fattore riguarda il fatto di cedere il ragazzo ad una cifra più bassa, per poi riacquistarlo ad una più abbordabile. Ma in questo caso non ci sarebbero i soldi necessari per affondare il colpo sugli obiettivi richiesti da Inzaghi. Insomma, la situazione Carboni è una bella gatta da pelare. Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.