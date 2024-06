Marotta pensa al post-Calha: 3 profili e una tentazione

Marotta, in questo momento, è molto irritato per la questione Calhanoglu. Il centrocampista turco, infatti, nonostante pubblicamente e alla dirigenza ha manifestato la volontà di rimanere in nerazzurro, dietro le quinte, fin dal mese di maggio stava trattando per un trasferimento al Bayern Monaco. Per questo, il presidente e CEO Sport nerazzurro, ha intenzione di non farsi trovare impreparato e sta iniziando a pensare ai primi nomi per sostituire l’eventuale partenza del centrocampista turco.

Marotta non vuole perdere tempo: tre profili per il post Calha. Due dalla Serie A, uno dalla Premier League

Marotta non vuole perdere tempo e sta iniziando a valutare le prime opzioni per sostituire l’eventuale partenza del turco. C’è da dire che la dirigenza, stando alle notizie che filtrano, è intenzionata a cedere Calhanoglu solamente per un cifra che superi i 60 milioni di euro. Con quei soldi, ci si fionderebbe, successivamente, sul sostituto. Il primo nome della lista è un pallino come Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese era stato sondato come post-Brozovic quando si era in fase di trattativa per il rinnovo. Su di lui, al momento, è in netto vantaggio la Juventus. La Dea lo valuta 60 milioni. A proposito della Dea, un altro giocatore che piace molto è Ederson. E’ difficile pensare che l’Atalanta si separi da entrambi i suoi big. Ma il brasiliano piace dai tempi della Salernitana. Infine, occhio a Hojbjerg, centrocampista danese del Tottenham. Il giocatore sarebbe il più facile da acquistare, vista la scadenza a giugno del 2025. Ma su di lui occhio al Milan.

L’Inter può provarci per un giocatore della Juventus: è lui la tentazione forte per il centrocampo

Marotta ha intenzione di sostituire Calhanoglu nel migliore dei modi. Il presidente e dirigente nerazzurro sa bene che il turco è il fulcro della squadra nerazzurra e che senza di lui tantissimo cambierebbe a livello tattico. Per questo il giocatore che lo sostituirebbe, dovrà essere necessariamente di alto profilo. E un’opzione potrebbe arrivare clamorosamente dalla Juventus. Infatti, il francese Adrien Rabiot vede il suo rinnovo in stand-by e le possibilità che lasci il bianconero non sono così remote. Di certo, l’ex PSG, ha fatto vedere il meglio di sè come mezz’ala, ma ha anche giocato davanti alla difesa in un centrocampo a due. Di sicuro, la possibile partenza di Calhanoglu, sarebbe una brutta gatta da pelare. I nerazzurri dovranno valutare con molta attenzione.