Marotta vuole beffare la Juve: inserimento a sorpresa dell’Inter

Marotta cerca di rinforzare la rosa nerazzurra in vista della prossima stagione. Il mercato interista è ancora bloccato in vista delle cessioni che devono ancora essere formalizzate. In attesa di capire se verrà conclusa l’operazione che potrebbe portare Josep Martinez in maglia nerazzurra, ecco che la dirigenza pensa anche ad altri ruoli. Il presidente e CEO Sport dell’Inter non vuole perdere tempo. Ed è per questo che sfida la Juventus per un talento mondiale.

Marotta non ci sta e si tuffa sul talento mondiale: è sfida alla Juventus per portarlo in Italia

Marotta, dunque, si sta focalizzando anche sui colpi in entrata. In questo momento, però, il pensiero principale della dirigenza è quello della possibile uscita di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, infatti, interessa molto al Bayern Monaco che, a breve, potrebbe formalizzare un’offerta in viale della Liberazione. Nel caso in cui la dirigenza la ritenesse cospicua, ecco che allora andrebbe trovato un sostituto per il centrocampista turco. E la soluzione è uno dei migliori talenti in circolazione. Si tratta del francese Kephren Thuram. Il classe 2001 andrà in scadenza nel 2025 con il Nizza e su di lui ci sono gli interessi della Roma, ma soprattutto della Juventus che vuole chiudere in fretta. Marotta sta cercando di inserirsi per capire la fattibilità dell’operazione.

L’Inter Thuram con due armi: ecco cosa vuole fare il presidente nerazzurro

Marotta vuole Kephren Thuram per il dopo Calhanoglu. E ha intenzione di sfruttare due armi a sua disposizione. La prima, sono gli eventuali soldi provenienti dalla cessione proprio di Calhanoglu al Bayern Monaco. In questo modo, i nerazzurri, farebbe una plusvalenza totale, prenderebbero un giocatore valido a prezzo di saldo e risparmierebbe sul monte ingaggi. Il secondo fattore è il rapporto con il fratello Marcus che, ovviamente, avrebbe voglia di giocare nella stessa squadra di Kephren. Al momento è solo una suggestione. Ma che il giocatore piaccia da tempo è fuori discussione. Bisognerà vedere se ci saranno gli incastri giusti da qui a qualche giorno.

