Oristanio blocca il mercato: il Genoa spinge, lui valuta altri 3 club

Oristanio è uno dei giocatori sulla bocca dei vari media e che sta caratterizzando il mercato dell’Inter. Il trequartista classe 2002, nella scorsa stagione, ha vestito la maglia del Cagliari raggiungendo la salvezza con i rossoblù. La squadra sarda, però aveva un diritto di riscatto che non ha esercitato e, dunque, il giocatore è ritornato a Milano. Di lui si è parlato tanto in merito alla trattativa per portare a Milano Josep Martinez. Ma ci sono altre tre club che potrebbero prelevarlo.

Oristanio al centro del mercato in uscita nerazzurro: ecco perchè il passaggio al Genoa è in stand-by

Oristanio è uno dei nomi più chiacchierati per quanto riguarda i nerazzurri. Di lui si parla come possibile contropartita tecnica da dare al Genoa per ottenere il portiere Josep Martinez. Sembrava che la trattativa fosse quasi conclusa, ma qualcosa ha bloccato l’affare. Perchè la fumata bianca tarda ad arrivare? I motivi sono, sostanzialmente, due. Il primo è che i nerazzurri vorrebbero inserire una recompra per controllare il giocatore, cosa che il Genoa non vuole assolutamente concedere. Il secondo, invece, riguarda alcune squadre che sono interessate ad Oristanio e che il giocatore starebbe valutando prima di capire se realmente vale la pena di accettare la società ligure.

Oristanio prende tempo con il Genoa: ci sono altre tre squadre che stanno trattando con lui

Oristanio, dunque, sta considerando la convenienza di andare al Genoa. Il motivo è, soprattutto, la possibilità di essere valorizzato dalla squadra rossoblù. Perchè Gilardino gioca con un 3-5-2 che non prevede nè esterni e nè trequartisti – ruoli in cui gioca il ragazzo. Allora ecco che tornano in auge e prepotentemente altre tre squadre. La prima è il Venezia. La squadra lagunare, infatti, sta spingendo per averlo con o senza l’inserimento di Tessmann nella trattativa. Poi c’è il Verona, che potrebbe perdere degli altri pezzi pregiati sul mercato e potrebbe puntare su di lui. Infine, il Lecce, con Gotti che potrebbe valorizzarlo ulteriormente e farlo crescere sotto ogni punto di vista.