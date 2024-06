Barzaghi e la rivelazione sul big: “Lo vuole la Juventus”

Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, ha parlato del mercato nerazzurro, in specie per quanto riguarda le uscite. La vicenda Calhanoglu, ovviamente, in questo momento, è la notizia più riportata alla ribalta. Ma altri giocatori dell’Inter sono molto ricercati visto quanto bene è stato giocato lo scorso campionato. In tal senso, lo stesso giornalista, ha fatto una rivelazione su un centrocampista nerazzurro ed il presunto interesse della Juventus.

Barzaghi e il mercato in uscita dei nerazzurri: rivelazione sul un big. Su di lui ci sarebbe il pressing della Juventus

Barzaghi, dunque, ha rivelato l’interesse da parte della Juventus per un centrocampista nerazzurro. E il giocatore è Davide Frattesi. Di recente, c’è stato un incontro con l’agente del giocatore che chiede spazio. Questa, sarebbe stata l’occasione per pressare la società, specie con l’interesse del club bianconero alle spalle. Ecco le parole del giornalista: “Frattesi? C’è un retroscena clamoroso: dietro il suo malessere e le parole del suo agente Riso ci sarebbe addirittura la Juventus. Giuntoli avrebbe cercato di inserirsi nell’insoddisfazione per il minutaggio dell’ultima stagione, minutaggio che rischia di restare simile nella prossima, anche per l’arrivo di Zielinski. L’Inter, come detto alla Roma e ad altre squadre, non ci pensa neanche alla cessione di uno come Frattesi, men che meno alla Juventus”.

Intersse della Juventus per Frattesi, ma l’Inter ha le idee chiare

Barzaghi ha lanciato l’indiscrezione su Frattesi ed il gradimento della Juventus per il centrocampista nerazzurro. Ma l’Inter, dal canto suo, ha le idee chiare sull’ex Sassuolo. Come è stato confermato allo stesso Beppe Riso, il ragazzo non ha motivo di preoccuparsi. Nella prossima stagione, visto il grande numero di gare che ci saranno, la rosa verrà sfruttata al massimo. E anche Frattesi vedrà aumentare il proprio minutaggio e sarà ancora più protagonista. L’interesse dei bianconeri, se dovessero presentarsi con un’offerta, verrebbe rimandato al mittente. Il futuro di Frattesi, quantomeno per la prossima stagione, sarà ancora a Milano in maglia nerazzurra.