Borghi sicuro: “E’ lui il giocatore perfetto per il post Calhanoglu”

Borghi consiglia l’Inter sul post-Calhanoglu. Il giornalista, per Cronache di Spogliatoio, si è soffermato a parlare dei rumors che vorrebbero il centrocampista turco tornare in Germania. Questa volta, la squadra interessata a lui è il Bayern Monaco. La società bavarese sta provando a capire i margini per Palhinha del Fulham. E se le cose non dovessero andare come sperato, ecco che il centrocampista nerazzurro sarebbe il preferito. Intanto, Stefano Borghi, consiglia i nerazzurri sul sostituto.

Borghi consiglia l’Inter: “Per sostituire Calhanoglu, questo giocatore è il profilo perfetto”

Borghi si espone e consiglia i nerazzurri sul giocatore su cui andrebbe nel caso in cui davvero ci sia la partenza di Hakan Calhanoglu verso il Bayern Monaco. Il giornalista non ha dubbi e indica un centrocampista che i nerazzurri conoscono molto bene. Ecco le parole di Borghi: “E’ una domanda difficile, è stato uno dei motivi per i quali l’Inter ha brutalizzato l’ultimo campionato. E’ difficilissimo sostituirlo, un giocatore così con questi valori e con queste caratteristiche non lo compri: si può pensare se meglio prendere un posizionale oppure un regista puro, ma sarebbe una partenza complicatissima da assorbire. Zubimendi mi piace tantissimo, avrebbe le caratteristiche per poterlo fare: è un regista ma di sostanza, è un leader naturale. C’è il problema dell’adattamento perché i registi spagnoli nel calcio italiano trovano difficoltà in più”.

Borghi si spende per un nome per il centrocampo nerazzurro, ma l’eventuale trattativa sarebbe difficilissima

Borghi, dunque, consiglia il profilo di Zubimendi. Il centrocampista della Real Sociedad è un giocatore davvero molto forte e che interessa a tantissimi. L’Inter è rimasta molto ben stupita dalle sue qualità, avendolo affrontato nel girone di Champions League. Ma strapparlo via alla squadra spagnolo sarebbe una vera e proprio impresa. Si sa che trattare con la Real Sociedad non è per nulla facile. Chi vuole i suoi gioielli deve pagare tanto. Tantissimo. Per questo quella del centrocampista classe 1999 sembra essere solo una suggestione destinata a rimanere tale. Ma si vedrà nelle prossime settimane, quando potrebbe esserci un’evoluzione nella trattativa per Calhanoglu.