Calhanoglu, la Bild rivela: “Ecco cosa vuole fare Oaktree con lui”

Calhanoglu è al centro delle voci di mercato. Il centrocampista nerazzurro, infatti, interessa tantissimo, come oramai si sa, al Bayern Monaco e potrebbe partire questa estate. I vari media hanno parlato di come la dirigenza nerazzurra sia ferma nel considerare il giocatore incedibile, a meno di un’offerta fuori mercato. Intanto, la BILD, a proposito di questo interessamento, svela quelle che sono le intenzioni della nuova proprietà nerazzurra, ovvero il fondo Oaktree.

Calhanoglu interessa al Bayern Monaco: ecco cosa gli propone il club bavarese

Calhanoglu, come detto, interessa tantissimo al Bayern Monaco. Il club bavarese, infatti, ha messo il centrocampista turco nella lista dei giocatore che piacciono per il centrocampo. Al primo posto c’è il portoghese Palhinha di proprietà del Fulham. Ma la trattiva con il club inglese sembra non poter decollare. Ed ecco che, allora, tutte le strade portano al nerazzurro. Al giocatore sarebbero stati offerti quattro anni di contratto a otto milioni netti. Il giocatore, intanto, prende tempo. Ha comunicato al club di viale della Liberazione l’interesse del club tedesco, ma non ha detto che farà le barricate per andare via. A condizione, però, che ci sia un rinnovo annuale con aumento dell’ingaggio. Il club nerazzurro non è intenzionato ad accontentarlo. Ed ecco che si possono aprire degli spirargli per la trattativa.

Il Bayern Monaco prova l’affondo, la BILD rivela:” Ecco la posizione del fondo Oaktree”

Calhanoglu è considerato incedibile dalla società. Ma dello stesso avviso non è la proprietà nerazzurra che ha la possibilità di fare una grande plusvalenza, con un giocatore di 30 anni, ma soprattutto di alleggerire il monte ingaggi. Per questo Oaktree, secondo quanto rivelato dal quotidiano tedesco BILD, sarebbe ben disposto ad ascoltare l’offerta che il Bayern Monaco presenterà all’Inter. L’impressione è che per certe cifre il centrocampista turco possa davvero partire. La dirigenza, poi, userà quei soldi per rinforzare la rosa di Inzaghi. Ma sicuramente, perdere un pilastro come Calhanoglu indebolirebbe la squadra.