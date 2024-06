Correa, un club lo tratta: e porterebbe con se un altro nerazzurro

Correa è in uscita dall’Inter. L’attaccante argentino, già dalla passata stagione, non rientra minimamente nè nei piani della società, nè in quelli dell’allenatore che tanto ha spinto per averlo con sè. Le annate non proprio positive hanno fatto propendere per la separazione delle strade tra le parti. Intanto, un club, si è interessato al Tucu per averlo nella prossima stagione. E, con lui, potrebbe arrivare anche un altro giocatore nerazzurro.

Correa in uscita dall’Inter: per il Tucu un club sta spingendo per averlo

Correa, come detto, è un giocatore oramai avulso dai piani dell’Inter. I nerazzurri sperano di monetizzare con lui in modo tale da non fare una plusvalenza a bilancio. Al momento non sono arrivate offerte soddisfacenti per l’argentino che, tra le altre cose, ha il contratto in scadenza nel 2025 e non potrà andare via in prestito se non lo si vorrà perdere a parametro zero. Su di lui si sta interessando molto un club argentino. Si tratta del River Plate che vorrebbe provare a capire con l’Inter se ci può essere la possibilità di imbastire una trattativa per portare Correa nuovamente in terra natìa. Ma l’ex Lazio non è il solo giocatore che il River Plate sta trattando con l’Inter.

Il Tucu e non solo: il River Plate fa sul serio anche per un talento nerazzurro. Ecco la formula

Correa è il piatto forte di questo interessamento del River Plate. Ma non è il solo. Infatti, il club argentino è interessato ad un connazionale del Tucu. Si tratta del terzino sinistro, Franco Carboni, fratello di Valentin. Per lui si parla di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. Dopo il prestito infelice – per il minutaggio – con la maglia del Monza e quello infelice – per i risultati – con la maglia della Ternana, Carboni potrebbe ripartire dal proprio paese. Vedremo se le due operazioni potranno andare a buon fine. L’Inter ci spera fortemente. In tal caso, potrebbe iniziare ad accumulare soldi freschi per poter finanziare il mercato in entrata.