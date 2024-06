Criscitiello stronca il nerazzurro: “E’ un infedele calcistico”

Criscitiello si scaglia contro un nerazzurro. Il giornalista di SportItalia ci è andato giù duramente nei confronti di un giocatore della rosa di Simone Inzaghi. Si tratta del centrocampista turco Hakan Calhanoglu, in questi giorni al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero in trattativa con il Bayern Monaco. Lo stesso Criscitiello, non ha usato mezzi termini per definire il centrocampista ex Milan. Di seguito, ecco le parole del giornalista.

Criscitiello contro Calhanoglu: “Uno che fa questa cosa è un traditore!”

Criscitiello, dunque, non ha avuto certo peli sulla lingua per giudicare quanto, secondo la stampa, è stato fatto da Calhanoglu. Il giocatore ex Milan, infatti, avrebbe trattato con la società bavarese per provare a strappare un rinnovo con ingaggio più alto o andare via. Proprio in diretta dagli studi di SportItalia, il direttore ha parlato del turco con toni aspri.

Ecco le parole del giornalista: “I tifosi dell’Inter iniziano a capire che non ci si può fidare di chi ha tradito una maglia e un popolo. Il calciatore non si mette in discussione ma Calhanoglu ha ampiamente dimostrato di essere un infedele calcistico. Chi tradisce una volta, tradisce anche la seconda. I tifosi devono capire che bisogna tifare di più la maglia e meno i calciatori che pensano a soldi e carriera. Poi se gli conviene saltano sotto la Sud e se arrivano più soldi dalla Nord saltano sotto la Nord“.

Il direttore, poi, ha continuato: “Il Bayern Monaco si è fatto avanti per il turco ma due settimane fa l’Inter ha risposto picche. Resta qui, non si muove, è un simbolo di questa nuova Inter. Peccato che, fregandosene del pensiero del suo club, Calhanoglu abbia dato l’ok al suo agente a continuare a trattare con i tedeschi. L’amore per l’Inter potrebbe finire velocemente come finì al Milan. Bisogna sempre diffidare da chi passa da una sponda all’altra“.

Criscitiello affossa Calhanoglu, ma l’Inter ha le idee chiare: ecco le intenzioni della società nerazzurra

Il direttore di SportItalia ha affossato, con le sue parole il comportamento di Calhanoglu. Ma, d’altro canto, la società nerazzurra ha le idee chiare sul da farsi. Per la dirigenza di viale della Liberazione il turco è incedibile, a meno che il Bayern Monaco non si presenti con un’offerta dai 50 milioni di euro in su. In quel caso si potrebbero aprire delle riflessioni anche in base al sostituto da trovare. Calhanoglu, l’anno scorso, ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027 a 6,5 milioni di euro annui. La società non è disposta a parlare di un altro rinnovo a cifre maggiorate – anche perchè scatenerebbe un effetto domino.