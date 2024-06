Esposito trova un nuovo club: destinazione e formula

Esposito andrà via dall’Inter. L’attaccante canterano nerazzurro, dopo tanto girovagare tra Italia ed estero, è tornato all’Inter, ma solo di passaggio. Il talento di Castellammare di Stabia, infatti, ha trovato la destinazione in vista della prossima stagione per poter continuare al meglio il suo processo di crescita. L’Inter ha definito ogni tipo di dettaglio economico, così come la formula dell’operazione. Di seguito, tutti i dettagli.

Esposito, altro giro altra squadra: il talento ex Sampdoria giocherà in Serie A nella prossima stagione

Esposito, dunque, trova squadra e, nella prossima stagione, sarà un nuovo attaccante dell’Empoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la squadra toscana, dopo la partenza di Niang, ha subito rivolto la propria attenzione al canterano nerazzurro. Un pressing che è stato vincente e che, nelle prossime ore, verrà definito con il nero su bianco. Esposito, nella scorsa stagione, si è messo in mostra con la maglia della Sampdoria giocando una grande stagione e trascinando i blucerchiati a giocarsi i play-off per la promozione in Serie A, sfumata, poi, contro il Palermo. Dopo tanto girare tra estero e Italia, il talento classe 2002 ha, finalmente, l’opportunità di misurarsi con la massima serie italiana. Il giocatore passa alla squadra azzurra in prestito con diritto di riscatto.

Quanti giocatori nella tratta tra Empoli e Milano

Esposito è solo l’ultima operazione tra due società amiche. Infatti, ricordiamo, come in passato tanti giocatori sono passati da una squadra all’altra. Nell’attuale rosa nerazzurra, ad esempio, Kristjan Asllani è solo l’ultimo affare fatto dalle due società. Ma come dimenticare quelli che hanno portato a Martin Satriano ed Andrea Pinamonti in Toscana. E, a proposito di Esposito, Sebastiano potrebbe non essere l’unico a cambiare maglia. Infatti, anche il fratello Francesco Pio potrebbe andare a giocare. Su di lui ci sono le orme del Cagliari che starebbe pressando per averlo dopo il fruttuoso prestito allo Spezia della scorsa stagione.