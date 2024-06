Solet, ma non solo: Marotta prova il colpo ‘alla Bisseck’

Solet è il primo nome nella lista nerazzurra per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Come detto più volte, la dirigenza nerazzurra ha alcuni ruoli da dover coprire. Sicuramente un portiere, ma anche un attaccante e, appunto, un difensore – in attesa di capire di più dalle situazioni riguardanti Calhanoglu e Dumfries. Intanto, Marotta e Ausilio non vogliono perdere tempo e stanno iniziando a sondare le prime piste per quanto riguarda il reparto arretrato.

Solet il primo nome per la difesa: il difensore è un vecchio pallino della dirigenza interista

Solet è il primo profilo che verrà valutato per la difesa. Il giocatore francese è ancora in giovane età, dal momento che è un classe 2000. E anche le sue caratteristiche intrigano molto in viale della Liberazione. Gran fisico, abbinato ad una buona velocità e forza e ottima gestione del pallone. L’unico neo, gli infortuni. Il ragazzo, infatti, spesso è costretto a fermarsi per qualche problema fisico che, tra le altre cose, non gli ha permesso di giocare proprio una delle sfide di Champions League contro i nerazzurri della passata stagione. Il suo costo si aggira attorno agli 8-10 milioni di euro. Ma Marotta e Ausilio stanno anche valutando un altro profilo che potrebbe rappresentare un colpo ‘alla Bisseck’.

Solet il primo, ma è il solo: i dirigenti molto attenti ad un giocatore ‘alla Bisseck’

Solet, come detto, è il primo profilo. Ma la dirigenza sta spaziando i propri orizzonti per provare a vedere se fosse possibile provare un colpo alla Bisseck. E c’è già un giocatore che stuzzica molto in viale della Liberazione. Si tratta del nazionale tedesco Armel Bella-Kotchap. Il difensore classe 2001 è di proprietà del Southampton, ma nella passata stagione ha giocato in prestito con la maglia degli attuali campioni d’Olanda del PSV Eindoven. Può essere lui l’elemento giovane da far crescere alle spalle di Acerbi e De Vrij per poi prenderne il posto l’anno prossimo. Vedremo su chi si fionderà la dirigenza. Di sicuro, i giocatori di interesse, non mancano affatto.