Bastoni si prende tutto, il giornalista: “E’ tra i più forti al mondo”

Bastoni è sempre più leader dell’Inter, ma non solo. Il difensore della Nazionale ha preso per mano anche gli azzurri in queste partite del girone – al netto dell’errore sul gol della Croazia. In tanti si stanno accorgendo del valore del ragazzo che, oramai, è diventato un simbolo per i colori nerazzurri. E proprio del suo valore, ha parlato il giornalista Marco Bucciantini che ha incensato il classe 1999 per tutto quello che ha mostrato in campo.

Bastoni leader di Inter e Italia: Bucciantini esalta il difensore nerazzurro

Bastoni, dunque, è cresciuto a vista d’occhio e adesso è diventato uno dei migliori interpreti nel ruolo. E’ questa l’opinione di Marco Bucciantini. Il giornalista è entusiasta del difensore nerazzurro e ne ha esaltato le qualità dagli studi di Sky Sport 24. Ecco le sue parole: “Alessandro Bastoni è uno dei più forti difensori del mondo. Ripeto: Bastoni è uno dei più forti difensori del mondo. Che, in questa Nazionale, sta facendo più parti in commedia: perché lui è abituato a giocare terzo di sinistra nei centrali di una difesa a tre e si è messo a fare il centrale di destra. Ieri è tornato un po’ nel suo ruolo, poi è tornato di là e c’è comunque con la testa tutta la partita. E con la testa stava per portarci anche in vantaggio, con quell’occasione”.

Bastoni si è preso l’Inter: ecco dove è migliorato ancora di più con Inzaghi

Bastoni, oramai, è diventato un giocatore totale. Non un semplice difensore. Con Conte è sicuramente migliorato nel giocare di reparto e con i compagni della difesa. Con Inzaghi, nell’interpretazione delle varie fasi di gioco. Bastoni non è diventato solamente un centrale affidabile, ma sa fare bene tante cose. Dalla spinta in avanti, fino alla regia, l’ex Atalanta è diventato un calciatore completo. La stima di tanti addetti ai lavori testimonia come il ragazzo sia cresciuto bene e come la sua esperienza all’Inter sia stata molto positiva. Di certo, il valore del giocatore è molto alto e tante squadre tra le più importanti in Europa potrebbero interessarsi a lui come accaduto in passato.