Martinez all’Inter, Trevisani lo incensa: “Fa cose rare”

Martinez è in procinto di diventare un nuovo portiere nerazzurro. Dopo aver capito le poche possibilità di arrivare a Bento dell’Athletico Paranaense, la società nerazzurra ha deciso di fiondarsi sul portiere spagnolo di proprietà del Genoa. Una trattativa che, al netto di una piccola interruzione delle ultime ore, sembra aver trovato la via per la fumata bianca. Intanto, il giornalista, Riccardo Trevisani, incensa il futuro acquisto nerazzurro.

Martinez all’Inter, ci siamo! Trevisani entusiasta del colpo di mercato nerazzurro

Martinez all’Inter sembra una trattativa vicina alla conclusione. E di lui ha parlato il giornalista Riccardo Trevisani in maniera entusiastica. Ecco le parole di Trevisani a Cronache di Spogliatoio: “E’ un’ottima cosa prenderlo ora e non aspettare magari un’altra grande stagione di Serie A con Sommer ancora più vecchio. Lo prendi e piano piano gli affidi la squadra. Il giocatore è forte, piace tantissimo all’allenatore dell’Inter e fa cose rare: esce, per esempio, parla con la difesa e gioca bene coi piedi. E ha anche dei grandi riflessi”. Insomma, Inzaghi si appresta ad accogliere un giocatore molto interessante e che, nella passata stagione, ha fatto molto bene. Da tempi non sospetti, lo stesso Trevisani ne ha parlato in ottica Inter e lo sempre fatto bene. I tifosi nerazzurri si augurano davvero che quello dello spagnolo possa essere un grande colpo.

Colpo per la porta alla stretta finale: tutte le cifre e la formula della trattativa. Oristanio dentro?

Martinez, dunque, con ogni probabilità, sarà un nuovo giocatore dell’Inter a partire dalla prossima stagione. I nerazzurri avrebbero trovato l’accordo con il Genoa per una cifra di circa 13 milioni di euro più due di bonus. Di conseguenza, sembra slegato da questa operazione l’opzione che porta ad Oristanio. Il trequartista ha tante opzioni sul tavolo ed al momento sembra vicino a vestire la maglia del Venezia. Per l’ex portiere del Lipsia, invece, ci sarà un anno di apprendistato alle spalle di Sommer, per poi prenderne il posto nella stagione successiva. Vedremo con il tempo se si rivelerà un acquisto azzeccato da parte della società di viale della Liberazione.