Richards esalta Bastoni: “Ha tutto, è perfetto”

Richards esalta Alessandro Bastoni. L’ex difensore del Manchester City è rimasto fortemente impressionato dal difensore nerazzurro classe 1999. Un giocatore che, in questi anni a Milano, è riuscito a crescere in maniera esponenziale, migliorando sotto tantissimi punti di vista. Proprio lo stesso Richards, nel commentare le prestazioni dell’ex Atalanta a questi Europei, si è lasciato andare ad un elogio sul giocatore.

Richards esalta Bastoni: l’ex giocatore del City impressionato dal nerazzurro

Richards, nell’analizzare le prestazioni di Bastoni, ha voluto sottolineare tutte le qualità messe in mostra non solo in questo Europeo dal centrale nerazzurro, ma anche nelle partite giocate all’Inter. E lo ha fatto in maniera totalmente entusiasta. Ecco le parole di Micah Richards alla BBC: “Ha tutto nel suo gioco, nelle letture e come copre le zone di campo è perfetto. Legge benissimo il gioco, è calmo, tranquillo, composto. Contro l’Albania ha rotto le linee con passaggi verticali, ha anche fatto gol e non dimentichiamolo. Ha anche l’aggressività nel suo gioco, recupera palla e la dà”.

Bastoni tra i migliori al mondo nel suo ruolo: il difensore di Inzaghi è molto più che un semplice giocatore

Richards non è il solo a essere rimasto impressionato da Bastoni. Negli ultimi giorni, tantissimi addetti ai lavori hanno sottolineato l’importanza delle qualità del difensore nerazzurro. Un giocatore che con la sua crescita è riuscito a diventare non solo un semplice difensore. Inzaghi è riuscito a cucirgli addosso un modo di interpretare il ruolo di braccetto sinistro moderno. Un modo di stare in campo che fa di Bastoni anche un interno di centrocampo e un esterno d’attacco quando (spesso) si spinge in fase offensiva. Oltre a questo, gli vengono riconosciute grandi qualità umane che ne fanno uno dei leader indiscussi all’interno dello spogliatoio nerazzurro e della Nazionale. Adesso, Bastoni, vuole pensare a far bene con la maglia azzurra e ad arrivare più lontano possibile. Poi, ripartirà l’avventura all’Inter. Con uno scudetto cucito sul petto da difendere. Con una seconda stella che deve portare ad altri successi.