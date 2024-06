Trevisani dubbioso: “Deve molto all’Inter, serviva chiarezza”

Trevisani parla dei rumors di mercato che hanno coinvolto negli ultimi giorni Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è stato al centro di voci che lo volevano vicino al Bayern Monaco. Il club bavarese, che sta trovando difficoltà a sbloccare l’affare Palhinha, si sarebbe fiondato un centrocampista nerazzurro il quale, a sua volta, sarebbe stato molto interessato. Nella serata di ieri, però, le parole di Calhanoglu che hanno allontanato il mercato, facendo intendere una sua permanenza in nerazzurro. Ma il giornalista non è convinto e si scaglia contro l’ex Milan.

Trevisani contro Calhanoglu: il giornalista non ci sta e bacchetta il centrocampista

Trevisani, quindi, non ci vede ancora chiaro sulla vicenda. Il giornalista non pensa che la situazione sia ancora finita e se la prendere con il centrocampista turco reo di non essere stato molto chiaro fin dall’inizio. Ecco le parole di Trevisani a Cronache di Spogliatoio: “Quindi era tutto vero… Ribadisco: Calhanoglu deve tantissimo all’Inter e a Inzaghi e prima di fare il passo che ha distrutto la carriera di Skriniar, abbassato la carriera di Lukaku, ci penserà quindici volte, il che non vuol dire che davanti a una doppia cifra d’ingaggio non chieda la cessione però sta molto bene a Milano, si diverte nell’Inter. Non credo che andare via sia una grande opzione. Finita qui? Dipende dal Bayern Monaco. L’Inter è molto irritata con l’agente che ha visto il Bayern più di una volta. In questi casi è molto più bella la chiarezza: ti chiama il Bayern, ci vai a parlare, quando capisci che ti dice delle cose che ti possono piacere vai dall’Inter e lo dici”.

Trevisani non crede alla fine della vicenda: cosa può accadere da qui in poi?

Trevisani, come detto, non crede che la vicenda Calhanoglu sia ancora terminata e che tutto dipenda dal Bayern Monaco. A questo punto la domanda è: cosa accadrebbe se la società bavarese dovesse presentarsi con un’offerta da capogiro per il turco? La palla, ovviamente, passerebbe all’Inter. Il giocatore, almeno sotto il punto di vista della comunicazione, ha detto la sua volendo rimanere in nerazzurro. Ma sappiamo come con Oaktree i nerazzurri stiano molto attenti ai conti e come una plusvalenza totale verrebbe accolta positivamente. Il problema, poi, sarebbe quello di dover sostituirlo con un giocatore degno nel ruolo. Cosa che non sarebbe affatto semplice. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Qualcosa, sulla vicenda, potrebbe ancora muoversi.