Calafiori-Inter, spunta il retroscena: “La società rispose così”

Calafiori è uno degli uomini del momento. Il difensore del Bologna è al centro degli elogi della critica per le belle prestazioni fatte con la maglia della Nazionale, ma non solo. L’ex Roma, infatti, è anche al centro di tante voci di mercato che vorrebbero il ragazzo fare il grande salto verso una big, Juventus in testa. Ma in queste ore, è arrivato il retroscena su un suo possibile approdo all’Inter in passato, con la dirigenza che ha valutato il suo acquisto.

Calafiori uomo del momento: il difensore del Bologna fu proposto all’Inter

Calafiori si sta rivelando come uno dei migliori talenti del nostro movimento calcistico. Il difensore cresciuto nel vivaio della Roma, dopo una grande stagione con la maglia del Bologna, culminata con la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe lasciare l’Emilia per il salto in una grande. In passato, il ragazzo, secondo quanto riportato da Repubblica, venne proposto anche all’Inter. Al tempo, la società nerazzurra, valutò il possibile acquisto del classe 2002, per poi rifiutare perchè poco convinta dei suoi mezzi fisici. L’allora terzino venne proposto anche a Milan e Juventus, con la stessa risposta. Alla fine fu Basilea, società che lo fece giocare con continuità prima dell’approdo definitivo a Bologna.

Calafiori ha riscattato i rifiuti delle big: ecco cos’ha fatto per tornare grande

Calafiori è stato rifiutato da tutte le big, Inter compresa. Ma non si è perso d’animo. L’ex Roma, infatti, ha deciso di abbandonare al comfort zone della Capitale, per andare a fare un’esperienza all’estero. Poi, con Thiago Motta al Bologna, è riuscito a trovare non solo un nuovo ruolo da centrale difensivo, ma anche un modo molto moderno di interpretarlo – e l’azione che ha portato al gol di Zaccagni contro la Croazia lo dimostra. Tante società che lo hanno rifiutato, adesso, si rammaricano di non averlo preso prima. Il Bologna, per sperarsi da lui chiede circa 50 milioni. L’Inter, oggi, non è interessata visto che nel ruolo ha un giocatore come Bastoni. Di certo, anche Calafiori, preso a pochi spicci, avrebbe fatto molto comodo.