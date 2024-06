Leoni-Inter, una big prova il sorpasso: il colpo rischia di sfumare

Leoni-Inter, la pista si complica. Da qualche settimana si sta parlando molto dell’interessamento da parte dell’Inter per il giovane difensore della Sampdoria, Giovanni Leoni. Il ragazzo classe 2006 si è messo in mostra nella scorsa stagione con 12 presenze ed anche un gol e fa molta gola a Marotta e Ausilio sempre molto attenti ai giovani talenti italiani. Ma nel cammino tra Leoni e i nerazzurri, irrompe una big che è pronta al sorpasso.

Leoni-Inter, la strada verso il traguardo si complica: una big pronta a superare i nerazzurri

Leoni piace molto all’Inter, tanto da iniziare più di qualche discorso con la Sampdoria. La squadra blucerchiata ha riscattato il ragazzo dal Padova per 1,5 milioni di euro e lo cederebbe per una cifra di circa 5 milioni di euro. I nerazzurri sono pronti ad investire su di lui e la dirigenza ha anche previsto un progetto di crescita per il ragazzo. Infatti, la società di viale della Liberazione, lascerebbe un anno in prestito a Genova Leoni per farlo crescere e poi valutare il passo successivo. Ma il Napoli è pronto a subentrare nella corsa al ragazzo. Il club del neo-allenatore Conte ha una liquidità maggiore rispetto ai nerazzurri e sono pronti a superare l’offerta. La Sampdoria, ovviamente, si augura che sia così, in modo da scatenare un’asta e guadagnare il più possibile.

Il Napoli irrompe sul ragazzo: il club azzurro ha un piano per lui che piace molto alla Sampdoria

Leoni piace anche al Napoli che, come l’Inter, ha pronto per lui un piano di crescita. Il club partenopeo, infatti, sarebbe pronto a lasciare in prestito alla Sampdoria il ragazzo non per una stagione, come i nerazzurri, ma per due anni. Un’opzione sicuramente più gradita al club ligure che incasserebbe la cifra richiesta e avrebbe a disposizione un giocatore molto valido per altri due anni. Vedremo se l’Inter rilancerà e se le cose, di conseguenza, cambieranno. Ma il Napoli prova il sorpasso. E’ testa a testa per un giocatore che ha fatto vedere cose ottime nella passata stagione e che vuole continuare con il suo percorso di crescita.