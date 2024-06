Lukaku incredibile! Niente autografo a un tifoso con maglia Inter

Lukaku e l’Inter hanno avuto un rapporto molto buono fino alla scorsa estate. Dopo il voltafaccia dell’attaccante belga, che non ha accettato il non essere stato messo in primo piano da Inzaghi, infatti, l’idillio che si era creato è venuto a mancare. E questo lo si è visto anche quando l’ex attaccante nerazzurro è andato a giocare a San Siro, occasione in cui tutto lo stadio lo ha fischiato. Gli strascichi di questa vicenda sono proseguiti fino a qualche giorno fa. Un tifoso, infatti, ha incontrato Big Rom al ritiro del Belgio e il giocatore avrebbe fatto un gesto poco carino nei suoi confronti.

Lukaku e l’Inter, rapporto logoro: ecco cos’avrebbe fatto il belga ad un tifoso nerazzurro e sua figlia

Lukaku, quindi, non ha ancora digerito tutta la vicenda inerente all’addio all’Inter. Il belga ha sempre detto di voler dire la sua verità, ma ad oggi non lo ha mai fatto. Intanto, in diretta su Twitch per il sito FC Inter 1908, un tifoso nerazzurro è intervenuto per parlare di cosa l’attaccante belga avrebbe fatto a lui e sua figlia nei giorni scorsi. Ecco le parole del tifoso: “Un paio di giorni fa prima della seconda partita eravamo lì al ritiro del Belgio. I giocatori sono usciti e Lukaku si è fermato. Tra una parola e l’altra gli ho detto che sono tifoso dell’Inter e che è stato brutto vedere com’è finita la storia. Su questo non ha risposto. E poi gli ho chiesto eventualmente di un futuro all’Inter. Mi ha risposto “non so cosa sia l’Inter”. Mia figlia aveva la maglia dell’Inter di Lautaro e gli ho chiesto di firmarla. Ci ha saltato. E’ andato da Milan e Juve firmando quella del Bayern, noi ci ha saltato. Alla domanda di una foto, non ci ha considerato. Si è fermato vicino a quello con la maglia della Juve di Dybala, ha fatto la foto e se n’è andato. Ndoye invece sull’Inter ha riso rispondendo che è un top club e che è il sogno di tutti. Gli ho chiesto se viene e lui mi ha risposto “adesso c’è il Bologna””.

Big Rom, il comportamento non ci sta: in questi casi, una la cosa fare

Lukaku, dunque, non ha digerito come è andata con l’Inter. Ma, fosse confermata la vicenda, questi tipi di comportamento sono da evitare. Aldilà delle posizioni di ciascuno, prendersela con un tifoso e con sua figlia è un comportamento da persona poco matura e che non sa reggere la pressione. Il belga – sempre che il tutto, lo si ripete, fosse vero – avrebbe potuto passare sopra a tutto, specie con chi, come le persone in questione, non c’entrano nulla. In attesa di capire se ci sarà una replica o delle scuse da parte del giocatore, non resta che solidarizzare con il tifoso.