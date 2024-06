Leoni-Inter, si lavora allo scambio: le 4 possibili contropartite

Leoni-Inter è una pista molto calda in questa fase del mercato. Il difensore classe 2006 della Sampdoria interessa tantissimo ai nerazzurri che vorrebbero prelevarlo. Con la società blucerchiata sono iniziati i primi discorsi. Il club ligure, infatti, ha prelevato il giovane riscattandolo per 1,5 milioni di euro dal Padova e lo valuta circa 5 milioni. Ma la novità è che la Samp sarebbe ben disposta ad accettare degli scambi con giocatori. Ed in tal senso, ci sono quattro giovani nerazzurri che interessano molto.

Leoni piace tantissimo all’Inter: alla Sampdoria interessano quattro giovani nerazzurri

Leoni sembra aver imboccato la via di Milano. Ma per dare l’accelerata definitiva, c’è, ovviamente, la necessità di trovare la quadra finale. Quadra che può essere trovata inserendo, in uno scambio, un giovane. Ed in tal senso, la Sampdoria, è molto interessata a quattro profili. Il primo è quello di Filip Stankovic, che nella scorsa stagione è stato protagonista proprio a Genova con la maglia blucerchiata. Poi, interessano molto anche i difensori Fontanarosa – l’anno scorso in prestito al Cosenza – e Mattia Zanotti – l’anno scorso in prestito al San Gallo. Infine, altro nome al centro delle voci di mercato, c’è Francesco Pio Esposito, che interessa molto anche al Torino. Il ragazzo, passerebbe alla Sampdoria, ma i nerazzurri vorrebbero garantirsi un diritto di controriscatto ad una cifra maggiore.

Lui in nerazzurro? La dirigenza punta forte sul difensore

Leoni è un obiettivo concreto per i nerazzurri. Come detto, il difensore potrebbe approdare all’Inter in cambio delle contropartite sopra citati. In tal senso, il club di viale della Liberazione, gli ha già illustrato il piano per il prossimo anni. Leoni, infatti, verrebbe acquistato a titolo definitivo, ma verrebbe prestato per una stagione proprio alla stagione, in modo da proseguire il suo processo di crescita in un posto in cui ha già fatto vedere le proprie capacità e in cui ha già fatto bene. La scorsa stagione, il classe 2006 ha collezionato in blucerchiato ben 12 presenze, andando anche in rete nella partita contro il Palermo.