Martinez e Gudmunsson all’Inter? Zangrillo parla dei 2 giocatori

Martinez e Gudmunsson sono due giocatori che interessano molto all’Inter. I due profili del Genoa, infatti, sono stati inquadrati da allenatore e dirigenti come profili perfetti per rinforzare la rosa nerazzurra. Il portiere spagnolo è in dirittura d’arrivo, mentre decisamente più complessa è la situazione per l’islandese. Intanto, il presidente del Genoa, Zangrillo, ha parlato delle due trattative, glissando per evitare delle chiacchiere ulteriori.

Martinez e Gudmunsson all’Inter? Zangrillo glissa sulle voci per i suoi giocatori

Martinez e Gudmunsson interessano molto all’Inter, come detto. Ma se per lo spagnolo la trattativa sembra essere vicina alla fumata bianca, le cose non sono le stesse per l’islandese. L’ex Lipsia sta per passare in nerazzurro per un cifra di 13 milioni di euro più altri due di bonus. L’attaccante, invece, costa circa una trentina di milioni e per poter imbastire una trattativa, i nerazzurri, devono prima cedere gli esuberi. Intanto, proprio dei suoi due giocatori, ha parlato il presidente del Genoa, Zangrillo, che non ha voluto alimentare ulteriori voci. Ecco le parole di Zangrillo: “Le trattative con l’Inter per Josep Martinez e Albert Gudmundsson? Non parlo, meglio di no”.

Per Gudmunsson bisogna lavorare ancora molto: ecco cosa manca per l’attaccante

Martinez, come detto, è in dirittura d’arriva e la prossima settimana si potrebbe chiudere ogni tipo di discorso. Per Gudmunsson la situazione è parecchio differente. Per arrivare al giocatore islandese, infatti, serve non solo cedere gli esuberi, ma anche creare spazio. Perchè se è vero che Valentin Carboni potrebbe partire per una trentina di milioni, è altrettanto vero che sono necessari anche gli addii di Jaoquin Correa e Marko Arnautovic. In tal senso, vedremo se si muoverà qualcosa in Europa e, soprattutto, in Arabia Saudita dove i due giocatori possono avere mercato. Occhio anche ai giovani, perchè da lì il club di viale della Liberazione potrebbe avere un buon gruzzoletto. Soprattutto per quelle che sono le situazioni di Stankovic, Oristanio e Francesco Pio Esposito, al centro della voci di mercato.