Sommer sfida l’Italia: che elogi da parte dell’ex Inter per lui!

Sommer, domani sera, sfiderà l’Italia agli Europei. Una partita molto complicata per la Nazionale italiana, contro una compagine che ha mostrato a tutti di saper essere molto organizzata e di essere di talento. Tra i principali leader degli elvetici, c’è anche il portiere nerazzurro. E proprio di lui ha parlato un grande ex interista come Walter Zenga che ha elogiato il portiere svizzero, facendo anche un paragone con Gigio Donnarumma.

Sommer, elogi da parte di un grande ex come Zenga! Poi, il paragone con Donnarumma

Sommer, dunque, sarà uno dei protagonisti della partita di domani. Lo svizzero, è stato molto importante anche nella conquista del ventesimo scudetto dell’Inter. E proprio di lui ha parlato Walter Zenga a La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole di Zenga: ” Sommer è il solito: non ti ruba l’occhio, ma è essenziale, c’è sempre. Il suo essere meno strutturato di Donnarumma non lo limita, anzi gli fa fare meglio alcune cose. Poi, certo, affronti Gigio e ti dici: “Perché la porta si è ristretta?”. Ma Sommer alla sua età è arrivato all’apice: difficile che migliori, però ha la qualità che piace a tutti gli allenatori, ovvero la costanza di rendimento”.

L’anno prossimo un compito in più. E con l’arrivo di Josep Martinez…

Sommer, nella scorsa stagione, è stata una delle piacevoli sorprese del campionato nerazzurro. Il portiere interista è stato protagonista di uno dei momenti decisivi del campionato per la conquista dello scudetto, ovvero il rigore parato a Nico Gonzalez. L’anno prossimo sarà affiancato dallo spagnolo Josep Martinez. Il titolare sarà ancora lui, ma avrà un compito in più. Lo svizzero dovrà essere una chioccia per il neo-acquisto interista per fargli capire cosa vuol dire giocare all’Inter e per prepararlo alla stagione successiva quando dovrebbe essere lui il portiere titolare. Ma Sommer ha ancora molto da dare ai nerazzurri e sarà ancora protagonista, in una stagione che si preannuncia molto complessa, visto che le avversarie si stanno rinforzando molto bene.