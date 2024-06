Genoa, l’Ad: “Martinez va all’Inter”. E su Gudmunsson…

Genoa e Inter, come si sa, sono due società in ottimi rapporti e questi si riflettono anche in ottica mercato. Infatti, le due società, secondo quanto riportato dai vari media, sarebbero in trattativa per due gioielli della squadra genovese. Si tratta di Josep Martinez e di Albert Gudmunsson. E su entrambi, si è espresso l’amministratore delegato rossoblù, Andreas Blazquez, che ha dato delle indicazioni importanti sul futuro dei suoi giocatori.

Genoa e Inter, trattano Josep Martinez: per il portiere c’è l’annuncio dell’ad Blazquez

Genoa e Josep Martinez potrebbero separarsi a breve. Il portiere spagnolo è molto vicino a passare all’Inter e l’annuncio della fase terminale della trattativa arriva proprio dall’ad del club ligure, Andreas Blazquez, che ha dato un annuncio importantissimo sul futuro dell’ex Lipsia. Ecco le parole di Blazquez: “Martinez è ormai quasi un calciatore dell’Inter, poi ci sono altri giocatori che venderemo questa estate, ma per lo più non i titolari. Puntiamo ad avere un impatto positivo di 10-12 milioni riuscendo a investire, come abbiamo fatto con Vitinha, anche in previsione di qualche uscita”.

Genoa e Inter, non solo Martinez: l’ad Blazquez parla anche del futuro di Albert Gudmunsson

Genoa e Inter non sono in contatto solamente per Martinez. Infatti, al club nerazzurro, piace tantissimo anche l’attaccante islandese, Albert Gudmunsson. Il giocatore è stato indicato da Simone Inzaghi come completamento perfetto per l’attacco interista. E proprio di questo ha parlato ancora l’ad genoano che, rispetto a Martinez, si è tenuto un po’ più prudente. Ecco le parole di Blazquez: “Gudmundsson? L’inchiesta su Gudmundsson non ha influenzato l’interesse dei club per lui. Si tratta di un processo non semplice anche se il calciatore si è sempre detto convinto della sua innocenza e noi gli crediamo. Dico che la sua situazione non è stata influenzata perché il mercato degli attaccanti non è ancora iniziato”.