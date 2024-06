Marotta chiude il colpo: “Martedì le visite mediche!”

Marotta scatenato sul mercato. Il dirigente nerazzurro ha chiuso per un altro acquisto per questa campagna di rafforzamento della squadra nerazzurro. L’arrivo del nuovo arrivo è imminente, tanto che la giornata di martedì dovrebbe essere quella giusta per le visite mediche. Poi, sarà la volta degli annunci ufficiali e della firma sul contratto. Il giocatore, tanto rincorso sul mercato, finalmente vestirà la maglia nerazzurra nella prossima stagione.

Marotta, dunque, ha chiuso definitivamente per un acquisto. Si tratta di Josep Martinez del Genoa. Il portiere della società ligure sarà un nuovo portiere della squadra di Simone Inzaghi. Il giocatore si trasferirà a Milano per 13 milioni di euro più altri due milioni di euro di bonus. Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro, addirittura nella giornata di martedì ci saranno le visite mediche del giocatore che, dopo, procederà alla firma del contratto. Un portiere che è stato tanto cercato sul mercato e la cui trattativa, ad un certo punto, ha avuto uno stop che sembrava aver bloccato ogni cosa. Invece Martinez sarà un nuovo giocatore dell’Inter e farà concorrenza a Sommer.

Marotta chiude per Josep Martinez. Il portiere sarà un nuovo giocatore nerazzurro. La dirigenza interista, per lui, ha definito un percorso abbastanza chiaro. Lo spagnolo, infatti, nella sua prima stagione in nerazzurro, sarà il secondo portiere alle spalle di Sommer in modo da assorbire quanto più possibile dal portiere svizzero. L’anno, successivo, invece, sarà lui il titolare. L’Inter si è garantita il portiere per il futuro. Dopo il sondaggio per Bento, Martinez è diventato il preferito fino a definire ogni tipo di accordo. Adesso, dopo Piotr Zielinski e Medhi Taremi, i tifosi nerazzurri potranno godersi il loro nuovo acquisto.