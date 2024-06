Martinez vicino all’Inter: la rivelazione di Biasin. E su Skriniar…

Martinez è molto vicino a vestire la maglia dell’Inter. Il portiere spagnolo sarà il terzo acquisto della squadra nerazzurra in vista della prossima stagione. Un acquisto strategico e che regala ad Inzaghi un co-titolare che può crescere ancora tanto alle spalle di Sommer. Proprio di questo acquisto, il giornalista Fabrizio Biasin, ha fatto una rivelazione. Ma non solo. Infatti, lo stesso Biasin, ha parlato anche dell’ipotesi di un possibile ritorno all’Inter di un ex nerazzurro.

Martinez all’Inter: non un semplice comprimario. L’Inter ha un piano preciso per lo spagnolo

Martinez sarà il terzo acquisto per la squadra nerazzurra. Il portiere del Genoa arriverà all’Inter nei prossimi giorni. Proprio di questo, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio e come anticipato, ha parlato il giornalista vicino alle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin che poi ha commentato anche le voci che parlano di un possibile ritorno di Milan Skriniar. Ecco le parole di Biasin: “Se lo vedono come il futuro titolare? Sì e lo dico banalmente per una questione economica: l’Inter, che non ha soldi da buttare, non spende 15,5 milioni di euro per un secondo portiere. Se riprenderei Skriniar? No: sarebbe impossibile riproporre un tuo ex capitano in un ambiente che lui ha rifiutato”.

I dettagli dell’operazione: ecco quanto spenderanno i nerazzurri per lui

Martinez sarà a breve un nuovo giocatore dell’Inter. Su questo non c’è dubbio. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con il Genoa e nelle prossime ore sbrigheranno le ultime scartoffie burocratiche per procedere al trasferimento. Si tratterà di un acquisto a titolo definitivo. I nerazzurri verseranno nelle casse della società ligure 13 milioni di euro più due milioni ulteriori di bonus. Ma Martinez non è il solo ad interessare ai nerazzurri tra i giocatori del Genoa. Anche Gudmunsson è sul taccuino di Marotta e Ausilio. Ma per l’islandese non sarà così facile visto che ci vorrà almeno il doppio per portarlo via dai rossoblù. Prima di poter imbastire qualunque discorso, servirà cedere quei giocatori in esubero.