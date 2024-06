Barella entusiasma. L’ex Napoli folgorato: “E’ uno dei più forti”

Barella è uno dei giocatori imprescindibili sia per la Nazionale di Luciano Spalletti, sia per quanto riguarda l’Inter. Da quando è arrivato in nerazzurro, il centrocampista sardo, ha fatto dei miglioramenti incredibili che lo hanno portato ad essere uno dei migliori interpreti nel suo ruolo. E proprio dell’incidenza di Barella ha parlato un ex conoscenza del calcio italiano, nonchè della nazionale svizzera, che ieri ha affrontato l’Inter, ovvero Dzemaili.

Barella perno di Inter e Nazionale italiana: Dzemaili esalta il centrocampista nerazzurro

Barella è sicuramente uno dei migliori centrocampisti in Europa e al mondo. Lo dimostra il suo rendimento in campo che, di anno in anno, è migliorato a dismisura. Proprio di questo, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato l’ex centrocampista del Napoli, Dzemaili, entusiasmato dal modo di stare in campo del centrocampista sardo. Ecco le parole di Dzemaili: “Barella è uno dei top centrocampisti europei in questo momento, vero che è un po’ di fatica fa, ma è tutta la squadra dell’Italia a fare fatica. Però di lui non ci sono dubbi, è uno dei giocatori più forti in questo momento. Gli manca ancora un po’ arrivare ai tempi di Jude Bellingham, Kroos o Modric ai tempi, però Barella è su una strada molto molto buona. Mi piace perché fa una cosa che pochi centrocampisti e pochi giocatori fanno: si prende la responsabilità e non ha paura di sbagliare”.

L’ex Cagliari centro nerazzurro: Marotta se lo coccola e per Inzaghi è insostituibile

Barella è diventato oramai un centrocampista di livello assoluto. Il rinnovo concluso con l’Inter è stato il giusto premio per quanto fatto vedere in campo e per il legame con il mondo nerazzurro. Di recente, il presidente e CEO Sport interista, Beppe Marotta, ha parlato di Barella in termini entusiastici, dicendo che il ragazzo possiede la qualità del fuoriclasse e l’umiltà nel lavoro del gregario. Inzaghi, dal canto suo, rinuncia pochissimo al suo campione. Un giocatore che indirizza. Quando c’è si vede e fa la differenza. Anche con la Nazionale di Luciano Spalletti ha dimostrato di essere uno dei migliori elementi. E lo stesso ct azzurro si è sempre affidato a lui.