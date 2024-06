Carboni, valutazione Inter troppo alta: se non ci fosse l’offerta…

Carboni è al centro delle voci di mercato della squadra nerazzurra. Inzaghi ha espresso l’esigenza di mantenere tutti i big in rosa e la società sta provando ad accontentarlo. Ma oltre a tenere i big, il tecnico nerazzurro vuole anche dei rinforzi per migliorare ulteriormente la squadra. Per questo il profilo del classe 2005 è quello che verrebbe ceduto, vista l’alta valutazione del club. Ma le altre società sono spaventate dal prezzo fatto dall’Inter.

Carboni al centro del mercato interista, ma la valutazione dell’Inter è troppo alta per i club

Carboni è uno dei giocatori più al centro delle voci di mercato per la squadra nerazzurra. Il talento argentino classe 2005, l’anno scorso, ha fatto molto bene nella sua prima stagione in Serie A giocata in prestito al Monza. Come detto, dal momento che Inzaghi vuole mantenere i big e aggiungere altri elementi, è lui il primo indiziato a lasciare l’Inter. Ma il prezzo fatto in viale della Liberazione spaventa le pretendenti. Infatti, Carboni, viene valutato per una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni. Troppi per qualunque società che non hanno intenzione di spendere tanto per un giocatore di 19 anni alla prima esperienza tra i grandi. Per questo, se non dovesse arrivare un’offerta consona, i nerazzurri stanno pensando al passo successivo.

Carboni via dall’Inter? Non è detto: in tal caso, ci sono due strade per il classe 2005

Carboni, dunque, nel caso in cui non arrivasse un’offerta congrua, potrebbe rimanere all’Inter. A quel punto, il club nerazzurro, potrebbe decidere di propendere per due strade. La prima è un altro prestito secco, in modo da consentire al ragazzo di trovare continuità in campo. L’altra, è una cessione a titolo definitivo ad un cifra decisamente inferiore rispetto a quanto detto sopra, provando a mantenere il contro sul giocatore attraverso una recompra. Sembra improbabile che Carboni possa rimanere all’Inter, perchè non avrebbe spazio e verrebbe limitata la sua crescita.