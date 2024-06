Inter, c’è l’annuncio ufficiale: sarà presto nerazzurro

Inter, Zielinski dice ufficialmente addio al Napoli. Nella giornata di oggi, tanti giocatori diranno addio alle rispettive squadre per affrontare nuove avventure. Tra questi, c’è anche il centrocampista polacco del Napoli, Piotr Zielinski. Il giocatore, come si sa, arriverà a parametro zero all’Inter e proprio oggi, ultimo giorno del suo contratto con la società partenopea, lo stesso club azzurro ha salutato ufficialmente il suo giocatore con cui ha vinto uno storico scudetto.

Inter, Zielinski saluta il Napoli ufficialmente: lo aspetta l’Inter di Inzaghi

Inter e Zielinski sono d’accordo da tempo. Il giocatore, come detto, arriverà a parametro zero. Intanto, i partenopei, hanno deciso di salutarlo ufficialmente con un doppio post. Ecco il comunicato del Napoli: “La SSC Napoli saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club. A Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traoré e Piotr Zielinski va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo trascorso a Napoli e i migliori auguri per il loro futuro personale e professionale”. Oltre a questo comunicato, il club ha emesso anche un post social dedicato al polacco: “Otto stagioni insieme. Due trofei indimenticabili. Lo scudetto dopo 33 anni. Per sempre nella storia del nostro club. Ciao Piotr”.

Non solo Zielinski: a breve potrebbe esserci l’annuncio anche di altri due colpi di mercato

Inter e Zielinski, come detto, sono d’accordo e, da domani, ogni momento è buono per gli annunci ufficiali. Ma il polacco non è il solo giocatore che potrebbe essere ufficializzato a breve. Infatti, anche Medhi Taremi è pronto ad essere annunciato ufficialmente come nuovo giocatore dell’Inter. Finita qui? Nemmeno per sogno. Perchè i nerazzurri stanno ultimando le trattative per portare a Milano il portiere spagnolo del Genoa, Josep Martinez, che come confermato dallo stesso ad della società ligure, diventerà nerazzurro nelle prossime ore. Insomma, l’Inter è partita forte sul mercato. Per il resto, tutto dipenderà dalle cessioni. Da lì, si capiranno gli eventuali arrivi in difesa ed in attacco.