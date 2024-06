Inter, investimento a centrocampo? Ecco quanto costa

Inter, l’opportunità di mercato potrebbe presentarsi a centrocampo. In casa nerazzurra, il mercato, pone la dirigenza nerazzurra ad avere le antenne dritte per trovare la migliore occasione di mercato. Marotta e Ausilio, infatti, dovendo occuparsi della campagna di rafforzamento con poca disponibilità economica, devono vagliare quelle che sono le migliori opportunità sul mercato. E a tal proposito ce ne potrebbe essere una davvero molto interessante per i nerazzurri.

Inter, investimento di mercato per il centrocampo? Tentazione forte, ecco il prezzo del giocatore

Inter molto attiva sul mercato. Il club nerazzurro è molto vicino alla definizione della trattativa per portare a Milano il portiere del Genoa, Josep Martinez. Successivamente, ci si dovrebbe concentrare sul reparto avanzato, con il profilo di Gudmunsson sicuramente da cerchiare in rosso. Ma queste trattative potrebbero non essere le uniche. Infatti, secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, la dirigenza nerazzurra avrebbe sondato il terreno per un centrocampista. Si tratta del danese Hojbjerg di proprietà del Tottenham. Il giocatore è in scadenza nel 2025 e non vuole rinnovare il suo contratto. Per questo, gli inglesi, lo valutano circa 13 milioni di euro. Cifra a cui, con i giusti incastri, in viale della Liberazione, possono arrivare.

Sul centrocampista c’è la concorrenza di due big europee

Inter che, però, su Hojbjerg, non è la sola squadra. I nerazzurri, infatti, hanno una folta concorrenza per strappare il danese al Tottenham. Due big europee come Milan e Atletico Madrid sarebbero più avanti avendo approcciato prima sia il giocatore che la società inglese. I nerazzurri hanno solo chiesto delle informazioni per il giocatore e nulla più. Vedremo se nelle prossime settimane la società di viale della Liberazione approfondirà ancora di più il discorso oppure se, effettivamente, ci si concentrerà su quelle che sono altre priorità di mercato. L’Inter si guarda intorno e vuol fare le cose per bene.