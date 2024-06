Marotta piazza il colpo ‘alla Bisseck’: fatta per il difensore

Marotta conclude un’altra trattativa per l’Inter e chiude il colpo per la difesa. La società nerazzurra, dopo gli incontri con Simone Inzaghi, aveva evidenziato l’esigenza di acquistare un portiere, un attaccante ed un difensore giovane, che potesse prendere, tra due stagioni, di Acerbi che è avanti con gli anni e che andrà in scadenza di contratto. E proprio in quest’ultimo frangente sembra fatta per l’acquisto del difensore del futuro.

Marotta chiude un altro colpo dopo Martinez: vicinissimo l’acquisto del difensore

Marotta, dunque, dopo aver concluso la trattativa che porterà Josep Martinez in maglia nerazzurra, sta quasi per chiudere anche un colpo per la difesa. Il presidente e CEO Sport della società nerazzurra, infatti, ha raggiunto l’accordo sia con la società che con il giocatore. Il difensore in questione è Alex Perez del Betis Siviglia. Il ragazzo, classe 2006, arriverà a Milano. Mancano gli ultimi dettagli per concludere l’affare. Lo spagnolo è in scadenza di contratto nel 2025 e ha intenzione di provare una nuova avventura. Per concludere definitivamente la trattativa, Alex Perez dovrà fare un rinnovo strategico, visto che l’Inter vuole prenderlo in prestito con un diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro.

Colpo green difesa: ad Alex Perez è già stato illustrato il progetto tecnico

Marotta, dunque, se tutto dovesse andare bene, chiuderebbe il quarto acquisto di questa campagna di rafforzamento per i nerazzurri. Alex Perez rappresenta esattamente tutto quello che chiede Oaktree: giocatori giovani e da valorizzare, in modo da poter far parte dell’Inter del futuro nei prossimi anni. E lo stesso Marotta ha già illustrato il progetto tecnico al giocatore. L’anno prossimo farà da spola tra Primavera e prima squadra, in modo da assorbire quanto più possibile dai titolari nerazzurri. Poi, dalla stagione successiva, si valuterà se sarà abbastanza pronto da far parte della rosa di Simone Inzaghi oppure se sarà necessario un percorso alternativo.