Samuel esalta Carboni: “Ecco cosa ci aspettiamo”

Samuel, membro dello staff del ct dell’Argentina, Ezequiel Scaloni, ha parlato in conferenza stampa del talento di proprietà dell’Inter, Valentin Carboni. Il trequartista classe 2005 è stato convocato a sorpresa per la Copa America al posto di gente coma Paulo Dybala, dopo una buona stagione giocata con la maglia del Monza. E proprio di lui, l’ex difensore nerazzurro, ha parlato esaltandone le qualità e spiegando il perchè della sua convocazione.

Samuel incensa Carboni: il trequartista argentino entusiasma anche in nazionale

Samuel, dunque, ha parlato di Carboni e lo ha fatto in termini entusiastici. L’ex difensore nerazzurro ha parlato di cosa si aspetta da lui lo staff tecnico della nazionale argentina e del perchè la scelta per le convocazioni per la Copa America è ricaduta su di lui. Un giocatore dal sicuro talento che sta già incantando e che promette di fare cose molto importanti nel suo futuro. Ecco le parole di Walter Samuel: “Abbiamo tante aspettative, spero che abbiano minuti ma si deciderà oggi. Siamo molto entusiasti di entrambi, se lo sono guadagnato, non è che siano venuti solo per completare la rosa, se la stanno giocando al meglio”.

Samuel lo coccola, l’Inter riflette su di lui: Carboni al centro del mercato nerazzurro

Samuel, come detto, si coccola il talento di Carboni. D’altro canto, l’Inter, riflette su cosa fare con lui. La dirigenza nerazzurra sa benissimo di avere tra le mani un talento incredibile che può sbocciare in maniera definitiva. Inzaghi ha chiesto a Marotta e Ausilio di non cedere nessun big e di aggiungere qualche tassello per rinforzare ulteriormente la squadra. Pertanto, vista la valutazione di circa 30 milioni di euro, il giovane classe 2005 potrebbe essere sacrificato. Ma in viale della Liberazione vogliono provare a tenerlo, magari dandolo in prestito secco oppure cedendolo ad un cifra non elevatissima, per mantenere una sorta di diritto di riacquisto per non perdere il controllo dei suoi progressi.