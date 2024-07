Dumfries-Inter, si riapre la partita rinnovo? Una data è indicativa

Dumfries è uno dei tesserati nerazzurri con cui la società sta trattando il rinnovo. La trattativa per arrivare ad una quadra sembra essersi bloccata per le richieste economiche dell’olandese. Ma nelle ultime ore forse qualcosa sta cambiando e si sta arrivando ad una schiarita. E, a tal proposito, c’è una data importantissima da tenere a mente e nel quale davvero si potrebbe arrivare ad una svolta per l’accordo tra le parti.

Dumfries, schiarita sul rinnovo? Una data può cambiare le carte in tavola

Dumfries potrebbe rimanere ancora in nerazzurro. Nonostante la scadenza di contratto nel 2025 e nonostante le trattative per il rinnovo, fino ad ora, non siano andate a buon fine, l’esterno nerazzurro ha capito che non c’è nessuna grande società disposta ad accontentare le sue richieste di ingaggio. Proprio per questo, lo stesso Dumfries, avrebbe fatto un passo indietro e abbassato le pretese. Ma, secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro, l’accordo tra le parti sarebbe molto vicino. Entrambe le parti vogliono concludere ed arrivare al rinnovo. E, in tal senso, dopo la partita dell’Olanda, ci sarà un nuovo incontro con gli agenti del giocatore per provare a trovare la quadra definitiva. Ma l’accordo sembra ad un passo.

Dopo le nubi arriva finalmente la luce sul rinnovo di contratto

Dumfries, quindi, è vicino a rinnovare con l’Inter. Una trattativa che, ad un certo punto, si era complicata tantissimo per le richieste dell’esterno olandese. Infatti, il giocatore, aveva avanzato un ingaggio da 5,5 milioni di euro più bonus. Troppi per la società nerazzurra che non era disposta ad accontentarlo. Vedendo che nessun top club lo ha cercato e, soprattutto, che nessuno ha voluto accontentare le sue richieste economiche, il giocatore ha deciso di fare un passo indietro e di provare a trovare un accordo con l’Inter con la quale può competere per vincere dei trofei.