Gudmunsson, non solo Inter! Concorrenza in A per l’attaccante

Gudmunsson è un obiettivo fondamentale per la squadra nerazzurra. Inzaghi e la dirigenza hanno individuato nell’islandese il rinforzo giusto per completare il reparto offensivo. Una trattativa non semplice, vista l’alta richiesta da parte del Genoa e viste le scarse finanze del club nerazzurro. Ma sul giocatore, nelle ultime ore, sembra essere piombata anche un’altra squadra di Serie A che ha iniziato a sondare il terreno con la dirigenza rossoblù.

Gudmnsson, attenta Inter! L’islandese nel mirino di un’altra squadra di Serie A: primi discorsi con il Genoa

Gudmunsson, come si sa da tempo, piace tantissimo al club nerazzurro e a Simone Inzaghi. Ma per il momento, a parte qualche discorso, l’Inter non può affondare il colpo su di lui per mancanza di liquidità, pertanto la trattativa resta in stand-by. Ed ecco che allora tante società possono inserirsi per capire la fattibilità dell’affare. E proprio questo è accaduto in queste ore. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto sul suo profilo X, la Lazio avrebbe intavolato i primi discorsi con il Genoa per sapere se ci fosse la possibilità di trattare il calciatore. Nelle prossime ore, sicuramente, se ne saprà di più.

Ecco perchè la trattativa è bloccata: cosa serve ai nerazzurri per affondare il colpo

Gudmunsson-Inter è, però, una pista da seguire. I nerazzurri, prima di poter avanzare la loro proposta economica, devono necessariamente cedere e creare spazio in rosa. E allora ecco che, oltre ai giovani, Correa e Arnautovic sono due giocatori in uscita dal club nerazzurro. Oltre a loro, bisogna fare attenzione alla situazione Carboni. Il giovane trequartista, a fronte di un’offerta da 30 milioni di euro, potrebbe essere lasciato andare via. Ma potrebbe anche essere ceduto per una cifra inferiore, sfruttando la possibilità di inserire una clausola di riacquisto. Insomma, la dirigenza interista cerca di creare spazio per Gudmunsson. Ma bisogna fare in fretta, perchè il giocatore fa gola a tanti e non aspetterà in eterno i nerazzurri. E già, la Lazio, prova ad inserirsi.