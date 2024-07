Inzaghi, svolta sul rinnovo: il tecnico avrà un primato

Inzaghi, oramai da tempo, sta trattando il proprio rinnovo di contratto con i nerazzurri. La dirigenza di viale della Liberazione e il tecnico sono in contatto perenne per trovare la svolta e da entrambe le parti c’è l’intenzione di voler concludere positivamente la trattativa. L’accordo, di fatto, però, non è ancora stato trovato. Anche se c’è una novità sulla trattativa che potrebbe rappresentare la svolta sull’accordo.

Inzaghi-Inter, il rapporto continua? La svolta della trattativa è vicina, ecco perchè

Inzaghi cerca un accordo per il rinnovo con l’Inter. Il tecnico nerazzurro ha sposato il progetto nerazzurro ed ha intenzione di continuare la sua avventura a Milano. Il contratto scade nel 2025, ma la voglia di continuare è tanta. Per questo si cerca la quadra per arrivare a dama. Nelle ultime ore, sembra esserci stata la svolta per l’accordo definitivo. Secondo quanto riportato dal giornalista, Pasquale Guarro, infatti, si sarebbe vicini ad una fumata bianca. La durata del contratto dovrebbe essere fino al 30 giugno del 2026, come voleva la società. Ma ci sarà un adeguamento dell’ingaggio, invece, così come voluto dal tecnico. E proprio questo fattore farà raggiungere ad Inzaghi un primato.

Svolta sul contratto vicina: il tecnico avrà un primato rispetto ai suoi colleghi

Inzaghi, dunque, dovrebbe rimanere in nerazzurro almeno per altre due stagioni. Un riconoscimento importante per un tecnico che è cresciuto in maniera esponenziale. E la società stessa gli ha ulteriormente riconosciuto, come detto, anche un adeguamento del contratto. A tal proposito, Inzaghi dovrebbe essere il tecnico più pagato della Serie A, addirittura più di Antonio Conte che al Napoli guadagna circa 6,5 milioni di euro. L’ex Lazio dovrebbe superare questa cifra e vedere riconosciute le sue richieste economiche. Ma vedremo nei prossimi giorni se l’indiscrezione verrà confermata. Quel che sembra certo è che il rinnovo si avvicina sempre di più.