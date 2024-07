Lautaro spinge l’Argentina. Parole al miele da un ex Inter

Lautaro si sta riprendendo l’Argentina. L’attaccante nerazzurro, anche ieri sera, è stato grande protagonista con la maglia dell’albiceleste firmando la doppietta decisiva che ha mandato KO il Perù e che ha permesso agli uomini di Scaloni di essere a punteggio pieno. Una vittoria importante che testimonia quanto bene stia facendo il capitano nerazzurro. Intanto, Walter Samuel, ha esaltato le prestazioni del numero 10 nerazzurro in nazionale.

Lautaro superstar con l’Argentina! Samuel elogia il rendimento del capitano nerazzurro

Lautaro convince con la maglia della propria nazionale. Il Toro è arrivato con la voglia di spaccare il mondo a questa Copa America, dopo un Mondiale vinto, ma non all’altezza delle aspettative. E le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno ad un ex nerazzurro come Walter Samuel. L’ex difensore, ora collaboratore di Scaloni, ha elogiato quanto sta facendo il Toro nella competizione, visto che sta trascinando la sua Argentina. Ecco le parole di Samuel: “Siamo molto contenti per di Lautaro. Sta facendo molto bene e si sta esprimendo ad alti livelli ed è molto contento di essere dove è. Lo stesso con Dibu Martínez, ci trasmette solidità”.

El Toro trascina la propria nazionale: l’Inter gongola e lo aspetta per il rinnovo

Lautaro, in questo momento, è l’autentico mattatore per la nazionale argentina. Il Toro di Bahia Blanca, infatti, ha messo insieme 3 presenze (due da subentrato) segnando 4 gol. Non solo, ma il capitano nerazzurro, in questo momento, è il capocannoniere della Copa America e ha portato, con i suoi gol, l’albiceleste a vincere il girone da prima e a punteggio pieno. L’Inter osserva e si sfrega le mani. Come ammesso sia dai nerazzurri che dall’agente del ragazzo, a breve verrà formalizzato il rinnovo. Tra le parti si è arrivati ad un accordo fino al 2029 a 9 milioni di euro netti più uno di bonus. Il più pagato della rosa interista. Il giocatore su cui Simone Inzaghi baserà la prossima Inter nella prossima stagione.