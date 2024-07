Marotta, cambio di strategia: adesso il difensore può sfumare

Marotta sta già da tempo pianificando il mercato per quanto riguarda la società nerazzurra. Il presidente e CEO Sport dell’Inter, infatti, ha già concluso qualche trattativa, ma la campagna di rafforzamento del club di viale della Liberazione non è ancora terminata. Infatti, nonostante gli arrivi di Zielinski e Taremi e quello molto probabile di Josep Martinez, manca ancora qualche tassello per completare la rosa. Anche se un obiettivo per la difesa potrebbe sfumare seriamente.

Marotta cambia strategia sul difensore e può sfumare un obiettivo: il giocatore è vicino ad una squadra di Serie A

Marotta, dunque, ha deciso di cambiare strategia per quanto riguarda il difensore centrale da acquistare. L’esperto dirigente, infatti, in obbedienza a quello che è il diktat della nuova proprietà di Oaktree, ovvero l’acquisto di giovani da formare e valorizzare per poi inserirli nella rosa nerazzurra del futuro. In questo senso si deve valutare il cambio di obiettivi. Il nome per la difesa era quello di Nicolas Valentini del Boca Juniors. Sul difensore, però, adesso c’è forte la Roma che sembra molto vicina a prelevarlo. I nerazzurri hanno deciso di concentrarsi sugli innesti di Giovanni Leoni della Sampdoria e di Alex Perez del Betis Siviglia. E le trattative sarebbero molto vicine alla conclusione.

Obiettivi Leoni e Alex Perez: il punto sulle trattative per i due difensori

Marotta punta a due giovanissimi obiettivi per la retroguardia nerazzurra. Il primo è Leoni della Sampdoria. Con i blucerchiati si sta ragionando su uno scambio e bisogna capire quale contropartita sceglierà il club ligure. Leoni, in caso di fumata bianca, resterebbe una stagione a Genova per continuare il suo percorso di crescita. Il secondo è Alex Perez del Betis Siviglia. Il ragazzo dovrebbe rinnovare il suo contratto con gli spagnoli fino al 2026 e poi i nerazzurri lo preleverebbero in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 3 milioni di euro.