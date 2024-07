Lautaro, c’è una sorpresa sul rinnovo: tutti i dettagli

Lautaro Martinez si legherà ancora di più al mondo Inter. Il rinnovo con la società nerazzurra, dopo una lunga trattativa, è oramai una cosa fatta. Manca soltanto l’annuncio ufficiale per mettere tutto nero su bianco. Intanto, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, potrebbe essere una sorpresa proprio riguardante l’annuncio ufficiale. Il giocatore, nel frattempo, è impegnato con la propria nazionale in Copa America.

Lautaro-Inter, legame sempre più profondo: c’è una novità sul rinnovo del Toro

Lautaro rinnoverà il proprio contratto con l’Inter fino al 30 giugno del 2029. Anche l’ingaggio del giocatore verrà alzato visto che sarà il più pagato della squadra. Il numero 10 interista, infatti, guadagnerà circa 9,5 milioni di euro più bonus. Nei giorni scorsi, si era parlato della possibilità di ufficializzare il rinnovo dopo la Copa America, visto che l’attaccante nerazzurro è impegnato con la propria Nazionale, con cui sta facendo benissimo. Ma la sorpresa è dietro l’angolo. Infatti, non è detto che la deadline sia quella del ritorno in Italia del Toro, ma l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare anche prima. Insomma, quello che è certo è che Lautaro continuerà ad essere il capitano nerazzurro anche in futuro. I tifosi sono ansiosi di scoprire quando tutto sarà ufficiale.

El Toro sempre più dentro al mondo nerazzurro: il giocatore aveva una sola volontà

Lautaro, con questo rinnovo, si legherà ulteriormente al mondo nerazzurro. Nonostante quanto si è detto in merito alle cifre richieste in sede di trattativa, il giocatore ha sempre voluto rimanere in nerazzurro. Lui e la sua famiglia stanno benissimo a Milano e non hanno intenzione di cambiare. Il futuro di Lautaro è all’Inter. Non solo, ma il giocatore, in questo periodo, sta vivendo un momento eccezionale anche in campo, visto che è il capocannoniere della Copa America e che sta segnando, con la maglia della sua Argentina, sia da subentrato che da titolare. E Inzaghi lo vuole così carico anche per l’inizio della nuova stagione.