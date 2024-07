Zielinski, il polacco allo scoperto: per l’Inter manca una cosa

Zielinski saluta Napoli. Il centrocampista polacco è uno dei giocatori che lascerà il capoluogo campano a parametro zero. Da tempo si è a conoscenza del suo addio alla maglia azzurra per accasarsi all’Inter. Zielinski, attraverso un post social, ha voluto ringraziare il popolo partenopeo per i lunghi otto anni che hanno portato anche allo storico terzo scudetto. Di seguito, ecco l’addio del polacco alla oramai sua ex squadra.

Zielinski saluta definitivamente Napoli: il post social di addio del giocatore

Zielinski, dunque, ha detto addio a Napoli. Dopo otto stagioni e uno scudetto, il polacco ha deciso di fare una nuova avvenuta che si chiama Inter. Intanto, di seguito, ecco il post social dell’ex centrocampista partenopeo: “Napoli… mia cara Napoli.. Dopo 8 lunghi anni le nostre strade si separano… mi hai accolto che ero un ragazzino e vado via da Uomo e padre.. Napoli è stata casa mia e resterà per sempre parte di me e della mia famiglia.. ho vissuto momenti unici ed indelebili che conserverò e custodirò nel mio cuore, Napoli… mi hai dato tanti amici che faranno parte della mia vita per sempre.. ringrazio voi TIFOSI unici con un cuore grande. Mi avete fatto sentire sempre parte di voi…insieme abbiamo vinto trofei importanti…poi lo SCUDETTO dopo ben 33 anni.. che gioia immensa festeggiarlo tutti insieme.. sarò sempre grato a questa MAGLIA!! Ringrazio la società che mi ha permesso tutto questo e tutto lo staff che mi ha accompagnato in questo viaggio…E tutti i miei compagni di squadra.. GRAZIE per sempre con me… il vostro “Napolacco” ZIELU”.

Adesso manca solo un tassello: poi sarà tutto per Inzaghi

Zielinski, dunque, saluta la sua ex squadre ed è pronto a indossare la casacca nerazzurra in vista della prossima stagione. Il centrocampista polacco sarà uno dei primi, tra i partecipanti all’Europeo, a unirsi alla corte di Simone Inzaghi. Adesso, manca solo un ultimo passo, ovvero l’annuncio ufficiale del club nerazzurro attraverso i propri canali. Da quel momento, Zielinski potrà dirsi veramente un giocatore dell’Inter. Una trattativa nata dal nulla e che ha portato un giocatore di livello elevatissimo alla corte di Inzaghi. Starà all’allenatore sfruttare al meglio le caratteristiche del classe 1994.