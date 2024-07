Agoumè in partenza: il francese può restare in Serie A!

Agoumè è uno dei giovani giocatori attraverso la quale l’Inter vuole arrivare ad un tesoretto. Il centrocampista francese, dopo una serie di prestiti, non rientra nei piani della dirigenza nerazzurra e di Simone Inzaghi. Il centrocampo interista è davvero molto folto in questo momento e per lui non ci sarebbe spazio. Ma il futuro del classe 2002 potrebbe non essere fuori dall’Italia. Una squadra di Serie A, infatti, avrebbe chiesto informazioni.

Agoumè in uscita dall’Inter: una squadra di Serie A spinge per averlo nella prossima stagione

Agoumè è un giocatore molto apprezzato sul mercato. Dopo una girandola di prestiti tra Spezia, Brest e Siviglia, il giovane francese vuole trovare una soluzione definitiva per poter crescere con tranquillità. E questa soluzione potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Lecce di Pantaleo Corvino sarebbe molto interessata a portarlo in Salento nella prossima stagione. Addirittura, l’esperto dirigente, avrebbe già incontrato gli agenti del ragazzo per capire la disponibilità al trasferimento e per far capire quale può essere il percorso di crescita che eventualmente sarebbe progettato sotto la gestione di Luca Gotti.

Inter, la lista dei giovani con cui fare un tesoretto è lunga

Agoumè non è l’unico giocatore giovane in partenza. Infatti, in viale della Liberazione, stanno provando a racimolare un tesoretto in modo da poterlo investire su altri colpi in entrata. Tra i giocatori che potrebbero partire ci sono anche Zinho Venheusden e Mattia Zanotti, nella scorsa stagione in prestito. Lo stesso Oristanio, così come Filip Stankovic e Francesco Pio Esposito sono tra i più richiesti e si proverà a trovare una soluzione per poterne mantenere il controllo. Discorso differente per Valentin Carboni. L’argentino piace tanto alla dirigenza, ma è anche l’unico elemento che potrebbe portare una somma cospicua dal mercato visto che in viale della Liberazione lo valutano circa 30 milioni di euro.