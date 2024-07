Asllani dice addio? Una richiesta per lui da un club di Serie A

Asllani si è messo in mostra in questo Europeo con la maglia della sua Albania. Il regista nerazzurro, ha giocato delle ottime partite nella competizione – specie quella contro la Croazia – e ha attirato a sè gli interessi di alcune squadre. Tra le società che lo hanno richiesto, ce ne sarebbe anche una di Serie A che da tempo lo sta monitorando. L’Inter avrebbe già parlato con il club e a tal proposti Marotta avrebbe risposto a questa richiesta.

Asllani al centro delle voci di mercato: una società lo vuole. La risposta di Marotta

Asllani, dunque, è ricercato sul mercato. Secondo quanto riportato dal sito Viola News, sul centrocampista albanese ci sarebbe proprio l’interesse della Fiorentina. La squadra toscana, oramai da tempo è sulle tracce del classe 2002. L’Inter, dal canto suo, non ha mai aperto la porta. Questa volta, Pradè, si sarebbe mosso direttamente con la dirigenza di viale della Liberazione. Ma anche questa volta i dirigenti interisti non ci hanno sentito. Infatti, Marotta, ha detto come il ragazzo rientri in pieno nel progetto nerazzurro. Soprattutto adesso che la nuova proprietà di Oaktree punta tantissimo sui giovani da valorizzare e da far diventare i futuri titolari della squadra. Dunque, ancora niente da fare per la Fiorentina con Asllani.

Il regista rimane in nerazzurro: adesso Inzaghi si aspetta uno step in più dal ragazzo

Asllani rimarrà in nerazzurro. La società, ancora una volta, gli ha manifestato tutta la propria stima. L’albanese sarà uno dei sei centrocampisti a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima stagione. Il tecnico nerazzurro, da lui, si aspetta uno passo in più per continuare il suo processo di crescita. Migliorare quegli aspetti ancora carenti, come la fase difensiva e come l’aggressività sull’avversario. Ma Asllani è giovane ed ha tutto il tempo per riuscire a migliorare. Con un aspetto certo: un futuro in maglia nerazzurra, squadra di cui è tifoso da sempre.