Thuram-Inter, ieri data importante: c’è un pericolo

Thuram è diventato uno dei pilastri della squadra di Simone Inzaghi nella scorsa stagione. L’attaccante francese, infatti, è stata forse la sorpresa più grande dello scorso campionato di Serie A. Arrivato con un po’ di diffidenza, per una presenza in zona gol non troppo frequente, il classe ’97 è riuscito ad ammutolire i diffidenti e a raggiungere livelli importanti. Intanto, da ieri, è iniziato un periodo importante per il rapporto tra lui e l’Inter, con un pericolo.

Thuram, ieri data molto importante: ecco cosa prevede il suo contratto

Thuram, come detto, è uno dei totem della rosa nerazzurra. Non solo grandi prestazioni in campo. Ma anche un modo di fare che ha conquistato tutti nello spogliatoio e tra i tifosi. Simone Inzaghi è molto entusiasta di lui e vuole che rimanga in nerazzurro anche nella prossima stagione, dove la squadra dovrà affrontare tantissime competizioni importanti. Da ieri, come previsto dal suo contratto, è scattata una data importante per Thuram. Infatti, sarà valida la clausola da 85 milioni di euro. In questo senso, l’Inter rimane tranquilla. Non ci sono state avvisaglie di lasciare Milano da parte del giocatore e, ad oggi, nessuno si è presentato con un’offerta. Ma potrebbe esserci un pericolo.

Il pericolo potrebbe venire dall’estero: piace tanto ad una società

Thuram è molto felice a Milano e non ha intenzione di lasciare l’Inter. Il legame che si è creato con il mondo nerazzurro e con tutto lo spogliatoio, è senza eguali e il giocatore non ha motivo di cambiare aria. Ma l’insidia potrebbe presentarsi nel momento in cui una grande società possa presentare in viale della Liberazione i soldi della clausola. E il PSG, in tal senso, è quella più interessata. Dopo i risparmi di ingaggio e di bonus contrattuali dovuti alla partenza di Mbappè, i francesi hanno un bel gruzzolo tra le mani. Ragion per cui, potrebbero davvero pensare di avanzare una proposta. Ad oggi, è bene specificarlo nuovamente, questo pericolo non si è ancora presentato.